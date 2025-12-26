Dvě legendární vraždy, jeden pachatel: Nové důkazy mohou přepsat dějiny nevyřešených vražd
Nové vyšetřování přináší šokující tvrzení, že za vraždami Zodiaca i Černé Dahlie mohl stát jediný muž. Nezávislí vyšetřovatelé spojují obě legendární nevyřešené kauzy se jménem Marvin Margolis a jejich zjištění nyní prověřuje FBI.
Přelomové vyšetřování znovu otevírá jeden z nejtemnějších kriminálních příběhů amerických dějin. Nezávislý vyšetřovatel Alex Baber tvrdí, že odhalil totožnost vraha Zodiaca a že jde o stejného muže, který má stát i za vraždou Elizabeth Short, známé jako Černá Dahlia. Podle něj obě kauzy nespojuje jen podobný rukopis, ale konkrétní jméno: Marvin Margolis, později vystupující pod jménem Marvin Merrill. Zjištění nyní prověřuje FBI.
Zodiac terorizoval Kalifornii v letech 1968 a 1969, kdy napadal mladé páry v oblasti San Franciska. Oficiálně má na svědomí nejméně pět obětí a dva zraněné, sám se ale v dopisech chlubil desítkami dalších vražd. Po útocích posílal médiím šifrované zprávy, v nichž provokoval policii a veřejnost. Přestože se případ stal legendou true crime, policie nikdy pachatele nedopadla a vyšetřování se po desetiletích zaplnilo podezřelými i slepými uličkami.
Baber tvrdí, že nyní se podařilo spojit dosud oddělené stopy do jednoho obrazu. Podle jeho závěrů nebyl Zodiac izolovaným fenoménem šedesátých let, ale pokračováním násilné dráhy, která začala už v roce 1947 brutální vraždou Černé Dahlie v Los Angeles.
Vrah Zodiaca a návrat k Černé Dahlii
Elizabeth Short byla nalezena mrtvá 15. ledna 1947. Její tělo bylo zohaveno s chirurgickou přesností a případ šokoval poválečnou Ameriku. Vrah se vysmíval policii a médiím podobně jako o dvě dekády později Zodiac. Baber upozorňuje, že Margolis Elizabeth Short osobně znal. Podle vyšetřovacích spisů se měli seznámit v Chicagu v létě 1946, krátce spolu chodili a na čas sdíleli byt v Los Angeles. Vztah se rychle rozpadl a Elizabeth Short se měla svěřovat přátelům, že se bojí žárlivého bývalého přítele.
Margolis byl v době vraždy mladým válečným veteránem se zdravotnickým výcvikem, což podle Babera vysvětluje chirurgickou přesnost zohavení těla. Objevuje se i v záznamech losangeleské velké poroty jako jeden z dvaadvaceti podezřelých. Krátce po vraždě z města zmizel, začal používat jiné příjmení a stěhoval se napříč státy.
Baber jde ještě dál a tvrdí, že název Zodiac mohl vzniknout už v roce 1947 podle motelu Zodiac Motel v Lynwoodu, kde mohla být Elizabeth Short zabita. Podle této teorie nebyla Černá Dahlia samostatným příběhem, ale prvním aktem násilí, který se po dvaceti letech vrátil v podobě Zodiacovy kampaně.
Důkazy, šifry a spor s rodinou
Klíčovým bodem Baberova vyšetřování je rozluštění Zodiacových šifer. Tvrdí, že pomocí umělé inteligence, nově zpřístupněných sčítacích záznamů z roku 1950 a klasických kryptografických metod prolomil šifru Z13, která měla obsahovat skutečné jméno vraha. Výsledkem má být Marvin Merrill, tedy Margolis pod pozdějším jménem. Baber rovněž uvádí, že rozluštil i poslední nevyřešenou šifru Z32, která má přímo odkazovat na vraždu Elizabeth Short, a čeká se na nezávislé ověření.
Dalšími důkazy mají být fyzické předměty. Margolis si z druhé světové války přivezl japonský vojenský bodák. Podle Babera právě tento typ zbraně odpovídá bodným ranám z útoku u jezera Berryessa v roce 1969. Bodák se má stále nacházet v rodině a mohl by nést DNA. Zásadní roli hraje i kresba z roku 1992, podepsaná Margolisem, zobrazující nahou ženu jménem Elizabeth s označeními na těle, která podle Babera odpovídají zraněním Elizabeth Short. Ta přitom nebyla veřejně známá až do doby po Margolisově smrti. Digitální úpravy kresby mají navíc odhalovat skryté slovo Zodiac.
Rodina však Baberovy závěry odmítá. Margolisův syn označil teorii za spekulativní a smyšlenou. Tvrdí, že jeho otec neměl prostředky ani povahu sériového vraha a že změna příjmení souvisela s antisemitismem, nikoli se snahou skrývat minulost. Přesto rodina některé předměty vyšetřovatelům předala k forenzní analýze.
Případ tak zůstává otevřený. FBI a další orgány nyní Baberova zjištění prověřují. Pokud by se potvrdila, znamenalo by to vyřešení dvou nejznámějších nevyřešených vražd americké historie jedním jménem. Pokud ne, přidá se Margolis jen k dalším podezřelým, jako byli Arthur Leigh Allen nebo Gary Francis Poste. Jisté je jediné: po více než půl století se otázka identity vraha Zodiaca a Černé Dahlie znovu vrací do centra pozornosti.