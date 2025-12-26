Jak dnes vypadají Vivian a Edward po 35 letech? Největší tajemství Pretty Woman odhalené
26. 12. 2025 – 15:38 | Zprávy | Anna Pecena
Romantická klasika Pretty Woman slaví letos neuvěřitelných 35 let od své premiéry a svět filmových fanoušků opět hltá detaily o svých legendárních hvězdách. Julia Roberts, která jako Vivian Ward okouzlila celý svět, a Richard Gere, charismatický milionář Edward Lewis, dnes vypadají jinak než tehdy – ale pořád září filmovým glamour a životními příběhy, o kterých se mluví. Pojďme se podívat, jak se změnily osudy ikon romantických filmů a proč je Pretty Woman stále tak fascinující pro nové i staré fanoušky.
Legenda, která změnila kariéry
Pretty Woman uvedená do kin 23. března 1990 se stala jedním z největších hitů romantických komedií všech dob. S rozpočtem jen asi 14 milionů dolarů se film v kinech po celém světě stal fenoménem a vydělal více než 463 milionů dolarů – což z něj učinilo jednu z nejvýdělečnějších romantických komedií historie.
Julia Roberts tehdy jako Vivian Ward – prodavačka lásky s velkým srdcem – doslova přerostla tuto roli. Ačkoliv původně role hrdinky „lehkých mravů“ odmítly jiné herečky, Roberts se stala tváří, kterou si celý svět zamiloval. Dnes, ve svých 57 letech, stále patří mezi nejrespektovanější herečky Hollywoodu. Profesně září i mimo Pretty Woman, získala čtyři nominace na Oscara a jednu sošku si ještě odnesla za film Erin Brockovich.
Richard Gere, kterému je dnes kolem 75 let, ztělesnil Edwarda Lewise s elegancí a noblesou, že si ho ženy po celém světě okamžitě zařadily mezi největší sexsymboly 90. let. Po filmu se Gere věnoval různým žánrům včetně romantických dramat a thrillerů. V osobním životě se stal dvakrát rodičem a dnes žije se svou manželkou Alejandrou Silvou, s níž má dvě děti a přestěhoval se dokonce do Španělska, aby byl blíž rodině.
Kde jsou hvězdy dnes?
Za třicet pět let od premiéry se životy herců výrazně proměnily. Julia Roberts je stále aktivní v herecké branži i jako producentka a věnuje se rodině se svým manželem Danielem Moderem, se kterým má tři děti. Její charisma a úsměv si udržely magnetismus, který ji proslavil v Pretty Woman.
Richard Gere se oproti herecké špičce posunul spíše k menším projektům a životu mimo hollywoodské reflektory. I přes pokročilý věk zůstává aktivní ve svých projektech a filantropických aktivitách. Jeho vztahy a rodinný život jsou dnes v mnohém důležitější než filmová kariéra.
Další členové obsazení jako Jason Alexander nebo Laura San Giacomo, kteří doplnili hvězdný herecký tým, pokračovali ve svých kariérách také úspěšně v televizních i filmových rolích.
Proč Pretty Woman stále fascinuje?
I dnes, po více než třech dekádách, Pretty Woman zůstává oblíbenou volbou televizních repríz během svátků a nostalgických filmových večerů. Film nejenže redefinoval romantickou komedii, ale stal se i kulturním fenoménem, který stále inspiruje nové generace.
Tento milostný příběh zůstává důkazem, že i jednoduchá pohádka o lásce a společenském vzestupu dokáže přežít desetiletí a udržet si své místo ve filmové historii.