Dva Wimbledony, stejně tolik dětí! Slavná česká tenistka oznámila radostnou novinu
26. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Legendární tenistka se stane dvojnásobnou maminkou.
Legendární česká tenistka a dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová před dvěma měsíci ukončila aktivní sportovní kariéru: „I když se takové rozhodnutí nedělá nikdy snadno, činím ho šťastná. Opustím tenis s tím největším úsměvem na tváři, který jste u mě mohli vídat na kurtu i mimo něj po celou kariéru,“ hlásila.
Moc velký oddych si ale nakonec nedopřeje, protože se rýsuje další pracovní nářez, během něhož si příliš neodpočine: Petra bude znovu maminkou.
S manželem Jiřím Vaňkem už mají malého synka Petra, který se narodil vloni. Brzy mu dorazí sourozenec.
„Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ napsala k roztomilému snímku, kde je k vidění celá spokojená rodina. V komentářích se vzápětí hned seřadil hotový zástup gratulantů.
Zda dorazí malý bratr, nebo sestra, Petra zatím neprozradila. Už po prvním těhotenství a narození syna ale přiznávala, že se jí život prakticky obrátil vzhůru nohama
„Cítím, že jsem dospěla. Samozřejmě dospělá jsem dlouho, ale je jiné starat se o někoho, kdo je na vás úplně závislý,“ popisovala tehdy pro Blesk.
Zobrazit příspěvek na Instagramu