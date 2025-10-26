Výročí, která připadají na neděli 26. října
26. 10. 2025 – 10:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 26.října je 299. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 66 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1989 (20,9 stupně C) a nejnižší v roce 1947 (minus 4,4 stupně C).
Svátek má Erik. Je to skandinávské jméno germánského původu a pravděpodobně znamená "všemocný, ctihodný, vážený vládce". K jeho známým nositelům patřil například dirigent Knirsch.
Narozeniny slaví:
bývalá americká ministryně zahraničí a kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová (1947)
herec Pavel Trávníček (1950)
americký malíř a režisér Julian Schnabel (1951)
španělský soudce Baltasar Garzón (1955)
bývalý bolivijský prezident Evo Morales (1959)
australský countryový zpěvák Keith Urban (1967)
americký herec Seth MacFarlane (1973)
politička a ministryně obrany Jana Černochová (1973)
finský hokejista Miikka Kiprusoff (1976)