26. 10. 2025

Výročí, která připadají na neděli 26. října
Pavel Trávníček (74) se svou ženou Minkou a synemzdroj: Profimedia
Neděle 26.října je 299. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 66 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1989 (20,9 stupně C) a nejnižší v roce 1947 (minus 4,4 stupně C).

Svátek má Erik. Je to skandinávské jméno germánského původu a pravděpodobně znamená "všemocný, ctihodný, vážený vládce". K jeho známým nositelům patřil například dirigent Knirsch.

Narozeniny slaví:

bývalá americká ministryně zahraničí a kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová (1947)

herec Pavel Trávníček (1950)

americký malíř a režisér Julian Schnabel (1951)

španělský soudce Baltasar Garzón (1955)

bývalý bolivijský prezident Evo Morales (1959)

australský countryový zpěvák Keith Urban (1967)

americký herec Seth MacFarlane (1973)

politička a ministryně obrany Jana Černochová (1973)

finský hokejista Miikka Kiprusoff (1976)

