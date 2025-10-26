Legendární Martin Dejdar bez domova kvůli dětem: "Museli jsme se uskromnit"
26. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný herec přiznal těžkosti se života v zámoří.
Slavný Martin Dejdar vysekl před třinácti lety celkem husarský kousek: Rodinu přestěhoval do Spojených států na Floridu a celé tři roky to tajil před veřejností i nejbližším okolím.
Později prozradil, že se k tomu rozhodl proto, že syna na škole v Česku šikanovali kvůli slavnému jménu.
„Zjistili jsme, že syn byl na základní škole šikanován, a nějak to pořád nemělo řešení a já jsem z toho byl hodně špatný. Tak jsem si říkal hele, tady jsou dvě možnosti. Buď nechám svoje dítě přejmenovat, aby netrpělo tím, jak se jmenuje, ale to jsem zavrhl, nebo ho dám do prostředí, kde mu nebude nic hrozit,“ uvedl Dejdar pro eXtra.cz.
Což se prý velmi dobře povedlo: „Chtěl jsem, aby děti vyrůstaly normálně, chodily normálně do školy a nezažívaly to stigma toho jména jakýmkoli způsobem od dětí i od učitelů a jiných lidí. Lidi takoví jsou, nic moc se s tím nedá dělat. To, co jsme udělali, bylo výborné řešení,“ pochvaloval si pro magazín Super.
Jenže ne všechno byla jen procházka růžovou zahradou. Herec musel kvůli práci pendlovat mezi USA a Českem, což bylo náročné nejen časově, ale samozřejmě také finančně. A kdo by si myslel, že si podobnou zátěž může herec bez problémů dovolit, byl by na krutém omylu.
„Amerika je dražší a dražší, čím dál tím víc, tak jako celý svět kolem nás, ale mně nevadí pracovat, miluji to. Mě to prostě bavilo, já jsem věděl, proč to dělám. Samozřejmě to bylo daleko náročnější, museli jsme se v mnoha věcech uskromnit, proto třeba bydlíme celoživotně u manželčiných rodičů, protože prostě nemáme vlastní bydlení, protože jsme na to nedosáhli,“ přiznal ještě pro eXtra.cz.