Důchodová novela má u poslanců šanci, bez změn to ale prý nepůjde

Vládní důchodová novela, která mění složení penze, oslabuje zásluhovost a posiluje solidaritu, má ve sněmovně šanci na úspěch. Vedle ANO, ČSSD a komunistů ji podporují ODS či Piráti. Novinářům to v úterý řekli zástupci stran. K zákonu ale poslanci mají řadu pozměňovacích návrhů.

"Vládní návrh my podporujeme. Je zcela v logice toho, že jsme v minulém volebním období prosadili uzákonění příznivějšího valorizačního mechanismu," uvedla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Zákonodárci v minulém volebním období schválili vzorec pro výraznější růst penzí, který doporučila tehdejší důchodová komise. Důchody se zvedají od letoška o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny. Novela, o níž by měla sněmovna v brzké době hlasovat, by velké části důchodců a důchodkyň zvyšování penze proti dnešku znovu zpomalila. Polepšit by si měli lidé s nízkým důchodem.

Penze se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je stejný pro všechny, v procentním se odráží odpracovaná doba i výše výdělků a odvodů. Podle návrhu by od příštího roku měla pevná část odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo devíti procent. Projeví se to při valorizaci. Větší podíl přidávané částky než dosud poputuje do pevného dílu, menší do zásluhové části. Opatření by mělo také zbrzdit růst výdajů na důchody.

Podle propočtů se změna může od roku 2020 nepříznivě dotknout i lidí s podprůměrnou penzí. Také vdovám a vdovcům ve starobním či invalidním důchodu poroste částka po manželovi či manželce méně než dosud. Po změnách by se tak k hranici příjmové chudoby mohli přiblížit i ti, kteří byli nad ní.

"Nemělo by dojít ke snížení důchodů a příští rok k němu určitě nedojde. Bude úlohou ministra práce, aby se na zákon podíval detailně a propočítal ho. Měl by najít systémové řešení," řekla Gajdůšková. Podle ní by nový šéf resortu, jímž se má ve středu stát sociální demokrat Petr Krčál, měl důchodový zákon "domyslet a dopracovat". Zaměřit by se měl hlavně na ty, kteří zůstávají ve stáří po smrti protějšku sami.

Zlepšení situace vdov a vdovců se týkají už nyní pozměňovací návrhy jiných stran. ČSSD podle Gajdůškové sice s některými záměry "vřele souhlasí", při hlasování se ale zdrží a vyčká na důchodové návrhy ministerstva práce.

Jako pozitivní krok ke zvýšení malých penzí vnímají novelu komunisté. "Je ale velmi malý, protože tento parametr (změna složení penze), a to jsme si ověřili i s ministerstvem práce, není ten hlavní parametr, který by řešil právě ty nejnižší důchody," uvedla komunistka Hana Aulická Jírovcová. Podle ní by se do zákona teď neměly dostat poslanecké návrhy, které mají výrazný dopad na rozpočet.

Vládní novela počítá také se zvýšením penze o tisíc korun lidem nad 85 let. Tito takzvaní starodůchodci odcházeli na odpočinek před třemi desetiletími s menšími částkami. I po přepočítání mají důchod nízký. Je jich asi 200 tisíc

ODS navrhuje, aby tisícikorunu měsíčně navíc dostávali ti, kteří jsou v důchodu přes 20 let. "Aktivní život prožili v komunismu. Reálně si nemohli vytvořit zdroje," řekl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj by se to týkalo 600 tisíc lidí, rozpočet by to stálo ročně asi 7,8 miliardy navíc. Stanjura uvedl, že důchodovou novelu je ODS připravena podpořit.

Předlohu chtějí podpořit i Piráti. Připravili i své pozměňovací návrhy. Týkají se třeba potřebné doby placení odvodů.

TOP 09 podporuje výraznější zvýšení penzí, staví se ale proti oslabení zásluhovosti. Požaduje proto vyškrtnutí ustanovení o zvýšení pevné části penze. Lidovci chtějí mimo jiné zvednout důchod ženám s dětmi a zajistit jim dřívější odchod do penze.