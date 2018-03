Ekonomika roste, ale pozor na důchody, varují analytici

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

České hospodářství roste a země má dobrou pozici k řešení svých zbývajících strukturálních problémů, uvádí v ve středu zveřejněné analýze stavu české ekonomiky Evropská komise. Dlouhodobě je ale podle ní výzvou fiskální udržitelnost při rostoucích výdajích na penze a zdravotní péči, které souvisí se stárnutím populace.

Analýza ovšem upozorňuje také - přes lepší výběr daní - na rostoucí složitost daňového systému a jeho časté změny. Zmíněna je také vysoká míra administrativní a regulační zátěže, nižší objem investic a vzrůstající nedostatek pracovní síly.

Zprávu o situaci českého hospodářství dnes komise publikovala společně s podobnými materiály o 27 členských zemích s výjimkou Řecka, které je stále v záchranném programu.

Evropská komise v textu o ČR také upozornila na rychle rostoucí ceny bydlení, zvlášť v Praze. Ty podle dokumentu od roku 2013 rostou rychleji než nominální příjmy, jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v EU. K růstu cen přispívá omezená nabídka způsobená vysokou mírou regulační zátěže. Vysoká míra regulační a administrativní zátěže se podle materiálu také odráží na nižší míře investic v zemi.

Analýza upozorňuje i na to, že přes vysokou poptávku po zaměstnancích jsou na českém pracovním trhu stále některé skupiny zastoupeny jen málo, třeba sociálně slabí či lidé s postižením. Zůstávají dál vysoké rozdíly v platech mezi muži a ženami.

Materiál uvádí, že v ČR je z EU obecně jeden z nejmenších počtů lidí ohrožených chudobou. Přesto některé lokality v zemi čelí rostoucímu počtu sociálně vyloučených osob především kvůli zadluženosti a nemožnosti sehnat bydlení.

Zpráva také upozorňuje na přetrvávající nízkou atraktivitu učitelského povolání přes růst platů. Podle komise je třeba také prosadit do praxe opatření související s inkluzí ve vzdělávání, především ta umožňující zapojení romských dětí.

Materiál připomíná, že české hospodářství roste, letos i příští rok by to mělo být o tři procenta hrubého domácího produktu. Inflace se dostala nad dvě procenta, kde jí chtěla udržet Česká národní banka, měla by se však okolo této hodnoty stabilizovat.