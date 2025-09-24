Dnes je středa 24. září 2025., Svátek má Jaromír
Důchodci platí desetitisíce za zázraky, které nikdy nedorazí

24. 9. 2025 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Představte si, že sledujete televizi, „zahlédnete“ úžasnou nabídku zvláštního výrobku – hrnce, matraci, sadu nožů nebo balíček „zdraví“ – za bezkonkurenční cenu. Okamžitě voláte, objednáte, zaplatíte hotově nebo kartou – a… nic. Teleshoppingové triky totiž často fungují přesně takto. Důchodci jsou ideálním cílem: důvěřiví, rádi věří na sliby, často sami doma. A podvodníci? Akorát tě sledují.

Teleshopping: jak vás tahají za nos

Teleshoppingy a pořady jako „Rychlá hra“ na TV Barrandov často nabízely lidem možnost „vyhrát“ peníze nebo nějaký produkt, pokud zavolají na placenou linku.  Ale problém je ten, že i když zaplatíte hovor za desítky korun, spojení do studia mnohdy vůbec neproběhne – nebo vás nechají volat donekonečna, dokud vám „úžasná výhra“ nevykouří z hlavy všechny peníze. 

Další trik: „výrobek zdarma“ nebo „sleva od 99 %“ → zní krásně, že? Ale skutečnost bývá taková, že poštovné, balné, další poplatky – to všechno vás dohromady připraví o více, než byste dali normálně v obchodě. A když reklamní spoty neuvádějí jasně cenu, nebo uvádějí „cena již od…“, tak je to červená vlajka – často pak zjistíte, že cena, kterou skutečně zaplatíte, je několikanásobně vyšší. 

Co říkají pravidla — a proč se jimi někdy vůbec neřídí

V Česku existují regulace. Například zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání stanoví, že komerční televize mohou mít reklamu + teleshopping maximálně 12 minut za hodinu vysílání.  Ve veřejnoprávní televizi jsou limity ještě přísnější. Teleshoppingové pořady musí být přiřazeny, označeny – nesmí se tvářit jako běžný pořad. 

Ale: regulace jsou jedna věc, realita druhá. V mnoha případech firmy porušují pravidla – neoznačené spoty, nejasné ceny, nevyřízené objednávky, nemožnost odstoupení nebo vrácení. Za to RRTV a další úřady ukládají pokuty – ale pro podvedeného to často znamená: peníze pryč a zklamání doma. 

Jak se nenechat obelstít – osvědčené rady

  • Nevolejte ihned – dejte si pauzu. Ani po hlasité reklamě „posledních 5 minut“ nespěchejte.

  • Ověřte si firmu: má-li fyzickou adresu, IČO, dobré recenze, příp. stížnosti u spotřebitelských organizací.

  • Pište si všechno: potvrzení objednávky, cenu se vším všudy (včetně poštovného). Pokud se něco neodpovídá slibu – trvejte na právu na odstoupení do 14 dnů.

  • Teleshoppingová nabídka „zdarma“ často znamená, že zatímco výrobek je levný nebo zdarma, ostatní poplatky jsou vysoké – informujte se.

  • Chraňte své osobní údaje – sdělování telefonního čísla, bankovního účtu, adresy může vést k dalším podvodům.

Teleshopping není automaticky špatný – některé nabídky jsou férové – ale právě to, že je jich spousta, které nejsou – to nás musí přimět být ve střehu. Pokud důchodce přijme, že „to přece nemůže být podvod“, riskuje ztrátu i velké částky. Varujte, informujte, kontrolujte dokumenty – ať vás nezaskočí, až televize tvrdí, že máte jedinečnou šanci. Zbystřete – za každou „super nabídku“ se může skrývat pas

Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

