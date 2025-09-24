Důchodci platí desetitisíce za zázraky, které nikdy nedorazí
24. 9. 2025 – 10:30 | Zprávy | Anna Pecena
Představte si, že sledujete televizi, „zahlédnete“ úžasnou nabídku zvláštního výrobku – hrnce, matraci, sadu nožů nebo balíček „zdraví“ – za bezkonkurenční cenu. Okamžitě voláte, objednáte, zaplatíte hotově nebo kartou – a… nic. Teleshoppingové triky totiž často fungují přesně takto. Důchodci jsou ideálním cílem: důvěřiví, rádi věří na sliby, často sami doma. A podvodníci? Akorát tě sledují.
Teleshopping: jak vás tahají za nos
Teleshoppingy a pořady jako „Rychlá hra“ na TV Barrandov často nabízely lidem možnost „vyhrát“ peníze nebo nějaký produkt, pokud zavolají na placenou linku. Ale problém je ten, že i když zaplatíte hovor za desítky korun, spojení do studia mnohdy vůbec neproběhne – nebo vás nechají volat donekonečna, dokud vám „úžasná výhra“ nevykouří z hlavy všechny peníze.
Další trik: „výrobek zdarma“ nebo „sleva od 99 %“ → zní krásně, že? Ale skutečnost bývá taková, že poštovné, balné, další poplatky – to všechno vás dohromady připraví o více, než byste dali normálně v obchodě. A když reklamní spoty neuvádějí jasně cenu, nebo uvádějí „cena již od…“, tak je to červená vlajka – často pak zjistíte, že cena, kterou skutečně zaplatíte, je několikanásobně vyšší.
Co říkají pravidla — a proč se jimi někdy vůbec neřídí
V Česku existují regulace. Například zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání stanoví, že komerční televize mohou mít reklamu + teleshopping maximálně 12 minut za hodinu vysílání. Ve veřejnoprávní televizi jsou limity ještě přísnější. Teleshoppingové pořady musí být přiřazeny, označeny – nesmí se tvářit jako běžný pořad.
Ale: regulace jsou jedna věc, realita druhá. V mnoha případech firmy porušují pravidla – neoznačené spoty, nejasné ceny, nevyřízené objednávky, nemožnost odstoupení nebo vrácení. Za to RRTV a další úřady ukládají pokuty – ale pro podvedeného to často znamená: peníze pryč a zklamání doma.
Jak se nenechat obelstít – osvědčené rady
-
Nevolejte ihned – dejte si pauzu. Ani po hlasité reklamě „posledních 5 minut“ nespěchejte.
-
Ověřte si firmu: má-li fyzickou adresu, IČO, dobré recenze, příp. stížnosti u spotřebitelských organizací.
-
Pište si všechno: potvrzení objednávky, cenu se vším všudy (včetně poštovného). Pokud se něco neodpovídá slibu – trvejte na právu na odstoupení do 14 dnů.
-
Teleshoppingová nabídka „zdarma“ často znamená, že zatímco výrobek je levný nebo zdarma, ostatní poplatky jsou vysoké – informujte se.
-
Chraňte své osobní údaje – sdělování telefonního čísla, bankovního účtu, adresy může vést k dalším podvodům.
Teleshopping není automaticky špatný – některé nabídky jsou férové – ale právě to, že je jich spousta, které nejsou – to nás musí přimět být ve střehu. Pokud důchodce přijme, že „to přece nemůže být podvod“, riskuje ztrátu i velké částky. Varujte, informujte, kontrolujte dokumenty – ať vás nezaskočí, až televize tvrdí, že máte jedinečnou šanci. Zbystřete – za každou „super nabídku“ se může skrývat pas