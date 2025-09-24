Prohlásili ho za mrtvého. Při odběru orgánů se ovšem probudil
24. 9. 2025 – 9:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Měl být mrtvý, připravený zachránit životy jiných. Jenže na operačním stole se začal hýbat a plakat. Šokující případ z Kentucky otřásl důvěrou v transplantační systém a vyvolal otázku: jak blízko vlastně jsme smrti, když nás lékaři prohlásí za mrtvé?
V americkém Kentucky se odehrál příběh, který připomíná spíše děsivý film než realitu. Muž po předávkování drogami skončil v nemocnici v bezvědomí, bez reflexů a bez známek mozkové aktivity. Lékaři ho prohlásili za mozkově mrtvého, rodině oznámili, že už není naděje – a začali připravovat odběr orgánů. Jenže během procedury se stalo něco, co nikdo nečekal: „mrtvý“ pacient se pohnul.
Z loučení se stal šok
Rodina byla přesvědčená, že se chystá poslední rozloučení. Nemocnice dokonce uspořádala obřad na počest dárce, který měl svými orgány zachránit život jiným lidem. Sestra muže, Donna Rhorerová, vzpomíná, že v jednu chvíli otevřel oči a sledoval své blízké pohledem. „Bylo nám řečeno, že jde jen o reflexy, nic víc,“ popisuje. Rodina tehdy věřila slovům lékařů – vždyť kdo by si dovolil zpochybnit jejich autoritu?
Jenže na operačním sále přišla chvíle, která všem vyrazila dech. Během samotného odběru orgánů začal pacient podle svědků škubat tělem, „thrashovat“ po stole a dokonce mu po tváři stékaly slzy. Dva lékaři odmítli pokračovat a procedura byla okamžitě zastavena. Zpráva, která vyšla z operačního sálu, byla šokující: „On není mrtvý.“
Život na hraně a nezodpovězené otázky
Muž přežil, ale jeho život se navždy změnil. Po návratu z nemocnice se o něj začala starat sestra. Trpí problémy s pamětí, řečí i chůzí – následky předávkování a dramatického zákroku si ponese už navždy. Přesto žije, i když mu původně nedávali šanci na víc než pár dní. Teprve po letech vyšlo najevo, co se skutečně odehrálo na operačním stole. Bývalá pracovnice transplantační organizace popsala v dopise Kongresu, že pacient nebyl mrtvý – naopak, hýbal se a plakal. Tento dokument odstartoval vyšetřování na státní i federální úrovni.
Nemocnice i organizace Kentucky Organ Donor Affiliates se brání: tvrdí, že případ je zkreslen, že nikdy nebyly odebrány orgány živému pacientovi a že systém je nastaven tak, aby podobné chyby nebyly možné. Jenže vyšetřovatelé mají jiné indicie a případ dál zůstává otevřený.
Skandál, který otřásl důvěrou
Příběh se dostal do médií a okamžitě vyvolal obavy, zda nejsou bezpečnostní pojistky v systému selhávající. V zemi, kde na transplantaci čeká více než sto tisíc lidí, může taková kauza výrazně poškodit důvěru veřejnosti. Lékařští etici sice zdůrazňují, že jde zřejmě o výjimečný incident, ale pro rodinu, která to zažila, je to memento navždy.
„On se snažil dát najevo: ‚Jsem tady, žiju,‘ ale nikdo ho neposlouchal,“ říká sestra. „Nakonec zákrok zastavili, protože bylo příliš zřejmé, že žije. V srdci jsem věděla, že se něco děje, ale připadala jsem si jako David proti Goliášovi. Kdo jsem já, abych se postavila proti celému lékařskému systému?“
Příběh muže, který měl být mrtvý a probudil se během odběru orgánů, je tak nejen šokující historkou, ale i varováním. Připomíná, že i ve světě moderní medicíny, kde vládnou protokoly a technologie, může nastat okamžik, kdy se hranice mezi životem a smrtí rozostří do mrazivé nejistoty.