Vláda projedná nařízení k růstu důchodů, průměrný starobní má vzrůst o 668 Kč
24. 9. 2025 – 10:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nařízení o lednové valorizaci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí projedná na dnešním zasedání vláda.
Důchody se podle návrhu zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta. Průměrná starobní penze by tak měla vzrůst o 668 korun na 21.786 korun. Kabinet projedná i nařízení, podle kterého se mimo jiné zpřísní pravidla pro uznání covidu-19 jako nemoci z povolání.
Nařízení o důchodech také zavádí minimální důchody, starobní nesmí být nižší než 9800 korun. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí. Kabinet by měl rozhodnout i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich, a to o 2,6 procenta.
Nařízení připravené ministerstvem zdravotnictví pak počítá s přísnějšími pravidly pro uznání covidu-19 jako nemoci z povolání. Mírnější by měla být pravidla naopak pro chronické bolesti bederní páteře způsobené těžkou fyzickou prací. Do seznamu nemocí z povolání přibudou další druhy rakoviny, které mohou být způsobeny vystavením azbestu.
Vláda má na programu i materiál o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v příštím roce či návrh ministerstva financí, aby se druhým českým zástupcem ve vedení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a v institucích Světové banky (SB) vedle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) stal jeho náměstek Tomáš Holub. Nahradí náměstka Marka Moru, který v říjnu ministerstvo opustí a převezme funkci viceprezidenta Evropské investiční banky (EIB).
Kabinet projedná i návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future či zprávu o naplňování Národního plánu obnovy. Zabývat se bude i navýšením počtu kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství, jež má zabránit ztrátě bydlení. V současnosti zákon o podpoře bydlení počítá se zřízením 115 kontaktních míst, nově by se do sítě mohlo zapojit 17 dalších obcí s rozšířenou působností, které mají o zřízení místa zájem.