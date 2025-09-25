Důchodci mohou na rozvozu potravin ušetřit stovky, tajný trik zná málokdo
25. 9. 2025 – 14:24 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte, že rozvoz potravin je luxus, na který důchodci nemají nárok? Omyl. Existují služby a kluby, které seniorům dávají slevy, dopravu zdarma i výhody navíc. Ukážu vám, které — a jak je využít.
Rozvoz potravin pro seniory: obchodní model, co chce být „neviditelně výhodný“
Když slyšíte „rozvoz potravin“, většina si představí běžné kurýrní služby s přirážkou. Ale dnes řada supermarketů nebo specializovaných e-shopů zavádí programy přímo pro senior klientelu. Vyměníte běžné nákupy za výhody: dopravu zdarma, slevy na vybrané zboží, vynesení nákupu až do bytu.
Například e-shop Košík.cz spustil program „Plná péče“ pro lidi nad 65 let či držitele ZTP/ZTP/P. Členové klubu mohou získat dopravu zdarma v určitých časech, sleva až 33 % na desítku základních potravin a další výhody, jako pomoc s vybalením nákupu.
Podobně Rohlík.cz nabízí seniorské výhody v rámci klubu „Rohlík bez bariér“ — dopravu zdarma v určitých hodinách, 10 % slevu na vlastní značky a výhody při objednávkách pro starší zákazníky.
V obcích a městských částech se pak často setkáte s bezplatným rozvozem potravin pro seniory organizovaným radnicí nebo místními spolky. Například v Praze 11 firma Ekolandia nabízí zdarma rozvoz potravin pro seniory v dané lokalitě.
Konkrétní výhody a kolik to opravdu šetří
-
Doprava zdarma: typicky pro objednávky v určených dnech či v určitých hodinách (např. Košík.cz). Sleva na vybrané zboží: základní potraviny až o třetinu levněji (Košík „Plná péče“)
-
Vlastní vozík, vynesení, pomoc: některé služby slibují donést nákup až k vám, vybalit jej nebo pomoci s těžšími věcmi. Výhody v době slabé sazby či mimo špičku: doprava zdarma v určitých hodinách (např. u Rohlíku).
Tyto výhody mohou znamenat úsporu desítek až stovek korun měsíčně — pro někoho, kdo doma bez auta nebo s omezenou mobilitou nemá jinou možnost než využívat rozvoz.
Jak to využít u vás doma: praktický návod
-
Zjistěte dostupnost ve svém regionu – ne všechny služby doručují všude. Zeptejte se v místní radnici nebo pečovatelské službě.
-
Registrovat se do výhodných klubů (Košík „Plná péče“, Rohlík bez bariér) – vyžadují ověření věku 65+ nebo průkaz ZTP.
-
Sledujte časy dopravy zdarma – objednat v těchto hodinkách může ušetřit více než 100 Kč.
-
Využijte služeb radnice / obecního rozvozu, pokud existují — tam často platíte jen symbolickou částku nebo nic.
-
Srovnávejte – když víte, kolik by vás stál běžný rozvoz, vidíte rozdíl.
Rozvoz potravin pro seniory už dávno není podivná záležitost — je to cesta, jak získat komfort i úspory, když nechcete nebo nemůžete chodit do obchodu. Zaregistrujte se do klubů, ptejte se u místních organizací a využívejte výhod, které byste jinak přehlédli. Začněte dnes — a sledujte, jak se vám na účtu objeví příjemnější částka.