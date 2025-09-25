Dnes je čtvrtek 25. září 2025., Svátek má Zlata
Počasí dnes 10°C Slabý déšť

Důchodci mohou na rozvozu potravin ušetřit stovky, tajný trik zná málokdo

25. 9. 2025 – 14:24 | Zprávy | Anna Pecena

Důchodci mohou na rozvozu potravin ušetřit stovky, tajný trik zná málokdo
senior a kurýrzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Myslíte, že rozvoz potravin je luxus, na který důchodci nemají nárok? Omyl. Existují služby a kluby, které seniorům dávají slevy, dopravu zdarma i výhody navíc. Ukážu vám, které — a jak je využít.

Rozvoz potravin pro seniory: obchodní model, co chce být „neviditelně výhodný“

Když slyšíte „rozvoz potravin“, většina si představí běžné kurýrní služby s přirážkou. Ale dnes řada supermarketů nebo specializovaných e-shopů zavádí programy přímo pro senior klientelu. Vyměníte běžné nákupy za výhody: dopravu zdarma, slevy na vybrané zboží, vynesení nákupu až do bytu.

Například e-shop Košík.cz spustil program „Plná péče“ pro lidi nad 65 let či držitele ZTP/ZTP/P. Členové klubu mohou získat dopravu zdarma v určitých časech, sleva až 33 % na desítku základních potravin a další výhody, jako pomoc s vybalením nákupu.

Podobně Rohlík.cz nabízí seniorské výhody v rámci klubu „Rohlík bez bariér“ — dopravu zdarma v určitých hodinách, 10 % slevu na vlastní značky a výhody při objednávkách pro starší zákazníky. 

V obcích a městských částech se pak často setkáte s bezplatným rozvozem potravin pro seniory organizovaným radnicí nebo místními spolky. Například v Praze 11 firma Ekolandia nabízí zdarma rozvoz potravin pro seniory v dané lokalitě. 

Konkrétní výhody a kolik to opravdu šetří

  • Doprava zdarma: typicky pro objednávky v určených dnech či v určitých hodinách (např. Košík.cz). Sleva na vybrané zboží: základní potraviny až o třetinu levněji (Košík „Plná péče“) 

  • Vlastní vozík, vynesení, pomoc: některé služby slibují donést nákup až k vám, vybalit jej nebo pomoci s těžšími věcmi. Výhody v době slabé sazby či mimo špičku: doprava zdarma v určitých hodinách (např. u Rohlíku). 

Tyto výhody mohou znamenat úsporu desítek až stovek korun měsíčně — pro někoho, kdo doma bez auta nebo s omezenou mobilitou nemá jinou možnost než využívat rozvoz.

Jak to využít u vás doma: praktický návod

  1. Zjistěte dostupnost ve svém regionu – ne všechny služby doručují všude. Zeptejte se v místní radnici nebo pečovatelské službě.

  2. Registrovat se do výhodných klubů (Košík „Plná péče“, Rohlík bez bariér) – vyžadují ověření věku 65+ nebo průkaz ZTP.

  3. Sledujte časy dopravy zdarma – objednat v těchto hodinkách může ušetřit více než 100 Kč.

  4. Využijte služeb radnice / obecního rozvozu, pokud existují — tam často platíte jen symbolickou částku nebo nic.

  5. Srovnávejte – když víte, kolik by vás stál běžný rozvoz, vidíte rozdíl.

Rozvoz potravin pro seniory už dávno není podivná záležitost — je to cesta, jak získat komfort i úspory, když nechcete nebo nemůžete chodit do obchodu. Zaregistrujte se do klubů, ptejte se u místních organizací a využívejte výhod, které byste jinak přehlédli. Začněte dnes — a sledujte, jak se vám na účtu objeví příjemnější částka.

Tagy:
potraviny pomoc vyhody nákupy senioři
Zdroje:
kontobariery.cz, rohlik.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Nemoc, kterou ani rentgen neodhalí, postihuje stále více Čechů

Následující článek

Fiala vyloučil možnou podporu kabinetu ANO, aby nevládlo s SPD či Stačilo!

Nejnovější články