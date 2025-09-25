Nemoc, kterou ani rentgen neodhalí, postihuje stále více Čechů
25. 9. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nejde o rakovinu, přesto její výskyt v Česku rychle stoupá. Lékaři varují, že běžný rentgen plic ji vůbec neodhalí, a proto zůstává dlouho skrytá. Projevuje se nenápadně – únavou, zadýcháváním při chůzi do schodů, přetrvávajícím kašlem nebo častými „obyčejnými“ záněty dýchacích cest. Mnozí si proto prvních signálů vůbec nevšimnou a k odborníkovi se dostanou až v době, kdy je nemoc už dobře rozjetá.
Nemoc, která se neukáže ani na rentgenovém snímku, a přesto obtěžuje stále více Čechů – tak by se dala charakterizovat chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Tato chronická choroba plic totiž nevede hned ke zřetelným změnám na běžném zobrazovacím snímku, ale postupně omezuje průchodnost dýchacích cest a s časem se projevuje dýchacími potížemi. Přitom její výskyt v České republice stoupá a už dávno nejde jen o onemocnění kuřáků.
Co o CHOPN víme dnes?
Podle dat ÚZIS a AIFP bylo v roce 2022 v ČR registrováno 189 009 pacientů s CHOPN, přičemž prognózy počítají s růstem tohoto počtu na více než 207 tisíc během následujících dvaceti let.
Navíc, jak naznačuje projekt Časný záchyt CHOPN, je pravděpodobné, že značná část nemocných zůstává v systému zdravotní péče neodhalena – odhady prevalence totiž dosahují 7–8 % populace. Již dnes lze říci, že rentgen plic nestačí — rozhodující při diagnostice je funkční vyšetření plic, zejména spirometrie, která odhalí omezení průtoku vzduchu.
Rizikové faktory přibývají – a nejsou to jen cigarety
Dříve se CHOPN tradičně spojovala s kouřením, ale odborníci v Česku dnes upozorňují: rizik už není málo a často se sčítají.
Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti, uvádí, že „nejméně jedna pětina pacientů má CHOPN z pracovního prostředí“ a to i lidé, kteří nikdy nekouřili nebo kouřili jen příležitostně. Mezi rizikové expozice patří prachové částice, zplodiny z dopravy, špatné větrání v domácnostech, používání čistících prostředků či běh či chůze podél frekventovaných silnic.
České odborné zdroje také uvádějí, že znečištění ovzduší, profesní expozice a domácí zátěž (např. krbová kamna, těsné byty bez ventilace) jsou významnými přispěvateli ke vzniku onemocnění u lidí bez výrazné kuřácké anamnézy.
Nenápadné příznaky – proč je lidé podceňují
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se rozvíjí pomalu a nenápadně, takže první varovné signály často uniknou pozornosti. Mnoho lidí je přičítá běžnému stárnutí, sezónním alergiím nebo doznívajícím nachlazením, a tak vyčkávají, místo aby vyhledali odbornou pomoc.
Typické první projevy zahrnují:
- Chronický kašel – nejprve se objevuje jen ráno, často s vykašláváním hlenu. Později může přetrvávat celý den.
- Zhoršující se dušnost při námaze – například při chůzi do schodů nebo při svižnější chůzi, která dříve nedělala žádné potíže.
- Pískání či sípání při výdechu – známka zúžených dýchacích cest, často slyšitelná i okolím.
- Pocit tlaku nebo těžkosti na hrudi, někdy zaměňovaný za potíže se srdcem.
Podle plicních lékařů je největším problémem podcenění těchto nenápadných symptomů. „Pacienti si na drobné potíže zvyknou, přizpůsobí jim životní styl a k lékaři přicházejí, až když je nemoc v pokročilejším stadiu,“ upozorňuje doc. Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti.
Právě včasná diagnostika je přitom klíčová. CHOPN se totiž nepozná na rentgenu, spolehlivým vyšetřením je spirometrie, která dokáže zhodnotit průchodnost dýchacích cest a odhalit nemoc už v raném stadiu. Včasné zachycení znamená možnost zpomalit průběh, zmírnit příznaky a zásadně zlepšit kvalitu života.
Kdy už je pozdější vývoj smutný
Pokud se CHOPN neléčí nebo odhalí příliš pozdě, mohou nastoupit vážné komplikace:
- opakované exacerbací (náhlá zhoršení), která mohou vyvolat hospitalizaci
- srdeční problémy, jako ischemická choroba, srdeční selhání či arytmie, v důsledku chronického zatížení organismu nízkým přísunem kyslíku
- plicní hypertenze (zvýšení tlaku v plicních tepnách)
- respirační selhání, kdy plíce už nejsou schopny zajistit dostatečnou výměnu plynů
- infekce plic, například pneumonie, které nemocným přidělávají vážné problémy
- systémové dopady – zánětlivé změny, snížená svalová hmota, další chronická onemocnění
Co dělat? Důležitost prevence, screeningu a léčby
- Eliminace expozic: přestat kouřit, vyhnout se znečištěnému ovzduší, chránit se při práci ve znečištěném prostředí
- Časný screening: u rizikových skupin (větší věk, pracovní expozice, vystavení prachu či zplodinám) provést spirometrii
- Cílená léčba: moderní inhalační léky (bronchodilatancia, protizánětlivá léčba), mukoaktivní terapie
- Rehabilitace, kardiopulmonální cvičení a sledování komorbidit
- Využití registru CHOPN: česká multicentrická databáze sleduje morbiditu, mortalitu a pokrok pacientů v reálné praxi
CHOPN už není jen „onemocnění kuřáků“. V Česku narůstá počet lidí s touto chorobou, a to i mezi nekuřáky či těmi s minimálním kouřením. Rentgen plic často trošku zklame – skutečné zúžení průdušek zachytí až funkční testy plic. Proto je klíčové včasné vyšetření a péče, která může zmírnit průběh, prodloužit život a zlepšit kvalitu bezcitlivě procházejících ranních dechů.