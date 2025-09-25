Fiala vyloučil možnou podporu kabinetu ANO, aby nevládlo s SPD či Stačilo!
25. 9. 2025 – 14:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Petr Fiala (ODS) dnes v rozhovoru s Deníkem.cz vyloučil, že by mohly současné vládní strany po volbách podpořit menšinový kabinet hnutí ANO, aby předešly jeho vládnutí s hnutími Svoboda a přímá demokracie (SPD) či Stačilo!
Zdůvodnil to mimo jiné tím, že předsedovi ANO Andreji Babišovi vůbec nejde o dobrý život lidí v Česku, ale jde mu o jeho osobní, mocenské a ekonomické zájmy.
Fiala řekl, že vůbec nepřemýšlí nad tím, zda by rezignoval v případě, že by sněmovní volby koncem příštího týdne skončily neúspěchem pro koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) či ODS. "Přemýšlím jen nad tím, jak vyhrát volby," uvedl. Varoval před tím, aby lidé spoléhali, že volby "nějak dopadnou" a jako demokratické pojistky zafungují Senát či prezident. "Ve chvíli, kdy budou mít většinu ve Sněmovně, je to ztracené, je to pryč a budeme se rychle divit, jak se země začne proměňovat v řádu hodin nebo dnů," řekl.
Vylučuje však podporu menšinové vlády ANO, i kdyby to byla cesta jak zabránit jeho vládnutí s podporou SPD či Stačilo! "Nelze podporovat někoho, kdo se na evropské úrovni spojuje s někým, jako je (maďarský premiér) Viktor Orbán či Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), to není politika v zájmu ČR," uvedl. Babiš podle Fialy nevychází z žádného hodnotového systému, nedokáže odolat tlaku a Orbán by si ho vodil jako loutku.