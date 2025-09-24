Důchodci mají nárok na očkování a vyšetření zdarma – tohle můžete chtít
24. 9. 2025 – 6:10 | Zprávy | Anna Pecena
Každý senior ví, že zdraví je k nezaplacení. Ale už málokdo tuší, že stát v Česku nabízí řadu očkování a preventivních prohlídek úplně zdarma nebo s výraznou slevou. Přitom jde o služby, které mohou zachránit život a ušetřit tisíce korun. Proč o tom senioři nevědí a kde přesně mají hledat?
Očkování zdarma – nejen proti covidu
Senioři v Česku mají nárok na několik očkování, která jim plně hradí zdravotní pojišťovna.
-
Chřipka – lidé nad 65 let mají vakcínu proti chřipce zdarma. Podzimní očkování se doporučuje každý rok a jde o běžně dostupnou službu u praktického lékaře.
-
Covid-19 – vakcíny proti covidu zůstávají pro seniory i chronicky nemocné bezplatné. Očkování probíhá u praktických lékařů i ve vybraných centrech.
-
Pneumokokové infekce – lidé nad 65 let mají očkování proti pneumokokům také plně hrazeno. To je zásadní zejména proto, že pneumokokové zápaly plic bývají u starších lidí životu nebezpečné.
Screeningy a preventivní prohlídky: šance odhalit nemoc včas
Každý senior má také nárok na bezplatné preventivní prohlídky u praktického lékaře jednou za dva roky. Ty zahrnují krevní testy, kontrolu tlaku, očkování i doporučení na další vyšetření.
Stát hradí i několik specializovaných screeningových programů:
-
Kolorektální screening – od 55 let pravidelný test stolice na okultní krvácení nebo kolonoskopie.
-
Mammografie – ženy nad 45 let mají nárok na vyšetření prsu každé dva roky zdarma.
-
Screening karcinomu děložního hrdla – každá žena má preventivní gynekologickou prohlídku 1× ročně.
-
Screening karcinomu plic – od roku 2022 pilotně hrazen i pro rizikové skupiny, typicky dlouhodobé kuřáky nad 55 let.
Proč senioři často přicházejí o své nároky
Podle lékařů je hlavním problémem nedostatek informací. Praktici sice mají povinnost pacienty zvát na preventivní prohlídky, ale ne všichni se na ně dostaví. U očkování je pak klíčová iniciativa samotného seniora – musí se u svého lékaře zeptat.
Zdravotní pojišťovny navíc často nabízejí i bonusové příspěvky na další očkování (např. proti klíšťové encefalitidě), které nejsou plně hrazené, ale seniorům se mohou částečně proplatit.
Závěr je jasný: pokud jste důchodce, máte v kapse možnost nechat se očkovat i vyšetřit zcela zdarma – jen o tom musíte vědět a ozvat se. Každé zmeškané očkování nebo screening může stát zdraví i peníze.