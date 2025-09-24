Jitka Boho konečně promluvila o rozchodu i nové lásce: "Je to taková síla, že se to ani nedá popsat"

Dnes je středa 24. září 2025., Svátek má Jaromír
24. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Populární zpěvačka a modelka se konečně přestala stydět a prozradila, jak vlastně přeskočila jiskra.

Není to tak dávno, co oblíbená modelka a zpěvačka Jitka Boho hlásila na sociálních sítích rozchod s otcem svých dětí Tomášem Hřebíkem.

Vypomohla si u toho sprškou pololyrických verbálních veletočů a arboretálních metafor, ale mezi řádky šlo číst, že se zkrátka láska vytratila a Jitka si už našla někoho nového.

Dnes už víme, že byla řeč o Lukáši Langmajerovi, se kterým se Jitka dala dohromady. Rozchod ale nepřišel kvůli tomu, že by se zakoukala jinde, posloupnost byla prý opačná. Vztah nefungoval už dlouho.

„Vždycky je to strašně těžký. Když je něco delší dobu, víte, že to nefunguje, není to ze dne na den. Ono to možná tak vypadalo, každý měl milión scénářů. Ale opravdu to nebylo ze dne na den. Jsme rozumní lidé. Kdyby to všechno bylo stoprocentní, tak se to nestalo. Byly to věci delšího charakteru,“ popsala Jitka pro Super.cz.

Do Lukáše se prý ani nezakoukala hned, cit se naopak rozvíjel pomalu a postupně. Ale nakonec o to větší silou.

„Nebyla to láska na první pohled. Ale rozhodně to je taková síla, že se to ani nedá popsat. Takhle to všechno mělo být, tak to beru,“ rozplývala se zpěvačka.

