Polonahá režisérka opět ve svém živlu: Na premiéru dorazila pouze v kšandách
6. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Čekal snad někdo nějaký decentní ohoz?
Už je to nějaký pátek, co extra plodná režisérka Eva Toulová prohlásila, že extravagantní modely nosí zcela záměrně a v odhalené módě je jí dobře, protože jí zkrátka baví provokovat.
„Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ hlásila.
Ani to ale vlastně nemusela říkat, protože od té doby už stihla vyrazit do společnosti v podivných, téměř nahých a občas silně nevkusných kreacích tolikrát, že její snahu o provokaci musely pochopit už i kameny u cesty.
Připomeňme podprsenku z vlasů na počest zesnulé Aničky Slováčkové, ohoz sešitý z lejster, bikiny z pizzy, oblečení do skořápek od vajec, jednohubky na hlavě, kytaru ve vlasech a holý zadek jako hold vzdaný Jarku Nohavicovi... Jistě není třeba pokračovat.
Nejnovější příspěvek do panoptika? Hrudník venku a nařasené kšandy na premiéře filmu Srnky.
K tomu kozačky a kožená bunda a výsledek... Polonahá entropie. Ostatně jako obvykle.