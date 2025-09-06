Dnes je sobota 6. září 2025., Svátek má Boleslav
6. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Polonahá režisérka opět ve svém živlu: Na premiéru dorazila pouze v kšandách
zdroj: Profimedia.cz
Čekal snad někdo nějaký decentní ohoz?

Už je to nějaký pátek, co extra plodná režisérka Eva Toulová prohlásila, že extravagantní modely nosí zcela záměrně a v odhalené módě je jí dobře, protože jí zkrátka baví provokovat.

„Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ hlásila.

Ani to ale vlastně nemusela říkat, protože od té doby už stihla vyrazit do společnosti v podivných, téměř nahých a občas silně nevkusných kreacích tolikrát, že její snahu o provokaci musely pochopit už i kameny u cesty.

Připomeňme podprsenku z vlasů na počest zesnulé Aničky Slováčkové, ohoz sešitý z lejster, bikiny z pizzy, oblečení do skořápek od vajec, jednohubky na hlavě, kytaru ve vlasech a holý zadek jako hold vzdaný Jarku Nohavicovi... Jistě není třeba pokračovat.

Nejnovější příspěvek do panoptika? Hrudník venku a nařasené kšandy na premiéře filmu Srnky.

K tomu kozačky a kožená bunda a výsledek... Polonahá entropie. Ostatně jako obvykle. 

toulova 12 zdroj: Profimedia.cz

Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

