Drama na Miss Universe: Vítězka se zvedla a odešla! Kamery zachytily skandál století
7. 11. 2025 – 8:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Napětí, slzy i otevřený protest – letošní Miss Universe v Bangkoku se změnila v drama, jaké soutěž krásy nepamatuje. Úřadující vítězka Victoria Theilvigová spolu s desítkami soutěžících opustila slavnostní ceremoniál na protest proti chování vedení, čímž rozpoutala bouři, která odhalila hlubší problémy celé organizace.
Na letošním ročníku Miss Universe v thajském Bangkoku se odehrál bezprecedentní incident, který otřásl celou soutěží krásy. Úřadující vítězka Victoria Theilvigová z Dánska spolu s desítkami dalších soutěžících demonstrativně opustila ceremoniál na protest proti chování viceprezidenta organizace Nawata Itsaragrisila. Ten během živě přenášené akce veřejně pokáral mexickou reprezentantku Fátimu Boschovou za to, že se nezúčastnila sponzorského focení.
Podle záběrů z oficiálního přenosu ji Itsaragrisil vyzval, aby vstala a před kamerami se obhájila. Boschová viditelně znejistěla a odpověděla, že se necítí dobře, když je veřejně napomínána před ostatními soutěžícími. Nawat ji okamžitě přerušil, zvýšil hlas a zdůraznil, že jí nedal prostor mluvit. Když se Boschová pokusila bránit a trvala na tom, že má právo vyjádřit svůj názor, označil ji za hloupou a přivolal ochranku, aby ji z místnosti vyvedla.
Tento krok se však obrátil proti němu. Zaskočené soutěžící začaly vstávat a následovaly Boschovou ze sálu, čímž vznikl spontánní hromadný odchod, který byl zároveň jasným gestem solidarity. Rozrušený Itsaragrisil křičel, aby si sedly, a dokonce jim pohrozil diskvalifikací, ale protest neutišil. Mezi odcházejícími byla i vítězka Miss Universe 2024 Victoria Theilvigová, která se rozhodla postavit na stranu ponižované kolegyně.
Venku před hotelem novinářům řekla, že pro ni nejde jen o soutěž, ale o princip. Jde o ženská práva, o důstojnost a respekt. Dodala, že ponižování jiné ženy je něco, co nikdy nebude tolerovat, a proto se rozhodla odejít. Její slova se rychle rozšířila po sociálních sítích, stejně jako samotné video z incidentu, které viděly miliony uživatelů. Reakce veřejnosti byly bouřlivé – mnozí Theilvigovou označili za morální vůdkyni a symbol odvahy, zatímco jiní obviňovali vedení soutěže z arogance a ponižování žen pod záminkou disciplíny.
Organizace Miss Universe se snažila napětí uklidnit oficiálním prohlášením, že všechny plánované akce budou pokračovat podle harmonogramu a že jejím cílem nadále zůstává propagace hodnot rozmanitosti, posílení postavení žen a inkluze. Sama Theilvigová později na sociálních sítích sdílela fotografii s Boschovou po boku a připojila osobní poselství o síle, sebeúctě a právu každé ženy být slyšena. Zdůraznila, že stanovit si hranice a chránit vlastní důstojnost je základním projevem síly, a dodala, že nastal čas, aby ženské hlasy zazněly jasně a nahlas.
K incidentu se později vyjádřil i samotný Itsaragrisil. Ve videu zveřejněném po události řekl, že ho mrzí, jak situace vyzněla, a že jeho frustraci způsobilo chování některých soutěžících, které odmítly natáčet materiály pro sponzory. Uznal, že v budoucnu už nebude nikoho nutit, aby se podobných akcí účastnil. Přesto jeho vyjádření mnohé neuspokojilo a na internetu pokračovaly výzvy k větší transparentnosti a ohleduplnosti ze strany vedení soutěže.
Organizace Miss Universe, kterou nyní vlastní thajská společnost JKN Global Group, čelí v posledních měsících stále častější kritice za způsob, jakým se zachází s účastnicemi, i za nedostatek otevřenosti v rozhodovacích procesech. Mnozí fanoušci i bývalé soutěžící upozorňují na to, že soutěž, která se sama prezentuje jako platforma pro ženské posílení, by měla jít příkladem a nikoli vyvolávat dojem autoritářské kontroly.
Kritika organizace a skandál kolem vítězky Miss Kuby
Bangkokský protest znovu rozdmýchal obavy o vnitřní kulturu Miss Universe, přičemž kritici hovoří o toxickém prostředí a kultuře veřejného ponižování. Celou situaci navíc přiživila další kauza, která otřásla důvěrou fanoušků v objektivitu soutěže. Na sociálních sítích se rozšířila zpráva, že nově korunovaná Miss Kuba 2025 Lina Luaces má významné rodinné vazby na svět showbyznysu.
Dvaadvacetiletá Luacesová z Miami je dcerou slavné televizní moderátorky stanice Univision Lili Estefan, neteří hudebního producenta Emilia Estefana a zpěvačky Glorie Estefan. Sama Lili Estefan má podle odhadů majetek přesahující půl miliardy dolarů. Když tato informace vyšla najevo, mnozí fanoušci obvinili soutěž z protekce a zmanipulovaného výsledku.
Na oficiálním instagramovém účtu Miss Universe Cuba se objevila záplava komentářů, v nichž lidé vyjadřovali rozhořčení nad tím, že vítězství připadlo takzvanému dítěti slavných rodičů. Někteří uživatelé mluvili o ztrátě důvěry a požadovali, aby Miss Universe důsledněji dohlížela na férovost národních kol.
Spojení obou událostí – bangkokského incidentu i kubánského skandálu – vytvořilo pro Miss Universe nepříjemné období, během něhož se stále častěji ozývají hlasy, že soutěž, která si zakládá na hodnotách posílení žen a rovnosti, musí projít zásadní sebereflexí. Pokud má zůstat relevantní, bude muset podle kritiků ukázat, že za jejími slogany skutečně stojí reálný respekt, empatie a transparentnost.