Než něco vyhodíte, přečtěte si tohle. Můžete přijít o stovky tisíc!
14. 10. 2025 – 12:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Myslíte si, že doma nemáte nic cenného? Možná se mýlíte. Staré telefony, kazety, desky nebo herní cartridge se dnes prodávají za statisíce, a co dřív končilo v popelnici, má dnes hodnotu malého pokladu.
Možná to znáte – zásuvky plné starých kabelů, krabice s elektronikou z minulého století, zaprášené kazety, retro hračky a věci, které jste dávno odložili jako bezcenné. Jenže právě tyto předměty mohou mít dnes ohromnou hodnotu. Sběratelé po celém světě utrácejí horentní sumy za první edice, raritní technologie i symboly popkultury. Možná tedy i vy doma sedíte na malém pokladu.
Z iPhonu poklad a z kazet zlato
Podle investora Adama Kopruckého lidé často vyhazují věci, které by jim mohly zaplatit důchod. Typickým příkladem je první generace iPhonu z roku 2007. Tehdy stál nový zhruba 12 tisíc korun, ale dnes se zapečetěné kusy prodávají i za víc než 470 tisíc korun. A podle odborníků může jejich hodnota do roku 2030 přesáhnout 1,1 milionu korun. Už teď se přitom prodaly rekordní exempláře – v roce 2023 se neotevřený osmigigabajtový iPhone první generace vydražil za víc než 1,4 milionu korun, zatímco vzácnější čtyřgigabajtová verze změnila majitele za neuvěřitelných 4,3 milionu korun.
Podobný boom zažívají i další předměty z přelomu tisíciletí. VHS kazety, které většina lidí dávno vyhodila, se dnes prodávají za desítky až stovky tisíc korun. Neotevřená kazeta s původními Star Wars, Goonies nebo Supermanem může mít hodnotu přes půl milionu korun. Vyhledávané jsou i původní Disney filmy z 80. let nebo klasické horory jako Halloween a Pátek třináctého.
Herní klasika, vinyl a sběratelské karty
Zlatou žílu představují také staré videohry. Titul Little Samson pro Nintendo Entertainment System se prodal za víc než 47 tisíc korun, Super Mario 64 za více než 60 tisíc a i oblíbený Mario Kart 64 se vydražil za zhruba 10 tisíc korun. I hry, které se zdají obyčejné, mohou mít překvapivou hodnotu – vyplatí se proto prohledat krabice s cartridgemi, které leží na půdě od devadesátých let.
Neméně výnosné jsou staré vinylové desky. Album Please Please Me od Beatles se prodává zhruba za 175 tisíc korun, první vydání debutu Led Zeppelin dokonce překročilo hranici 200 tisíc. V dobrém stavu mohou mít sběratelskou hodnotu i desky českých interpretů, pokud jde o první lisy či raritní vydání. A pak jsou tu sběratelské karty, které pro mnohé představují nostalgii dětství, pro jiné investici. Karta Charizard Holo z roku 1999 se prodala za více než 15 tisíc korun, kompletní sady v perfektním stavu však mohou dosahovat i násobně vyšších částek.
Na sběratelském trhu stoupá i cena retro hraček a oblečení. Původní Furbíci, Polly Pocket nebo Transformers v neotevřeném obalu se prodávají za desítky tisíc korun. Staré tričko kapely Grateful Dead či Nine Inch Nails může mít hodnotu pět až sedm tisíc, zatímco první vydání knih o Harrym Potterovi už překračuje milionovou hranici. Takže než příště začnete vyklízet půdu nebo uklízet šuplíky, na chvíli se zastavte. Možná máte doma věci, které jste považovali za bezcenné, ale ve skutečnosti by vám mohly přinést menší poklad – nebo rovnou celé jmění.