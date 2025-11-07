Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku
7. 11. 2025 – 8:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku,
Ukrajinská vlajka byla na Sněmovně od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi.
Vlajka zmizela z budovy odpoledne, ani ne den po Okamurově zvolení do čela Sněmovny. "Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin," sdělil serveru iDNES.cz Okamura. Na sněmovních budovách se nyní nachází česká vlajky, vlajka Evropské unie a vlajka Izraele, která tam je od teroristického útoku palestinského hnutí Hamás v říjnu 2023.
Ukrajinská modro-žlutá vlajka v létě zmizela také z Národního muzea na Václavském náměstí. Vedení muzea ji nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Mluvčí muzea uvedla, že plochu na fasádě instituce využívá a bude využívat k propagaci významných výstav a akcí.
Koncem října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.
V pondělí, v den ustavující schůze Sněmovny, poslali poslancům otevřený dopis zástupci tří iniciativ propalestinské podpory s výzvou k odstranění izraelské vlajky z budovy Sněmovny. Podle nich izraelská vlajka reprezentuje stát, který druhým rokem páchá v Pásmu Gazy otevřenou genocidu a etnické čištění Palestinců, uvedli v dopise, který má ČTK k dispozici.
Ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci 7. října 2023 při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 68.875 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací je přes 80 procent obětí civilních.