Drahoš nasype do kampaně 10 milionů, 'píchnout' chce i Horáček

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Tým prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše počítá s tím, že před druhým kolem voleb do kampaně vloží deset milionů korun. Přislib finančního daru už Drahoš získal od některých dosavadních sponzorů, hlásí se i sponzoři noví, popsala Karolína Brennerová, která má v Drahošově týmu na starosti komunikaci se sponzory.

"Samozřejmě jsme poděkovali všem dárcům, kteří náš podpořili v prvním kole, a zároveň jsme je vyzvali, jestli by byli ochotni pana profesora podpořit také v druhém kole," řekla Brennerová. "V podstatě princip je navýšení jejich finančního daru z prvního kola na druhé," dodala.

Rozpočet Drahošův tým nastavil na desetimilionový limit. Brennerová poznamenala, že čím dřív peníze od sponzorů přijdou, tím lépe, protože musí některé platby předem zálohovat. Peníze opět slíbila poslat třeba společnost Y Soft Corporation, která před prvním kolem voleb Drahošovi poslala milion korun.

Přispět by měli také Nadace Blížksobě, která dosud darovala 1,5 milionu, nebo manželé Horákovi, kteří stojí za nakladatelstvím Albatros Media. Novým sponzorem by měl být mecenáš Václav Dejčmar.

Drahoš dosud utratil za kampaň 28,7 milionu korun, na účet od drobných dárců i velkých sponzorů dostal necelých 34 milionů. Některé platby jsou zaúčtovávány i několik týdnů po skončení kampaně. Zákon stanoví limit výdajů pro první kolo na 40 milionů, na druhé kolo pak dalších deset milionů.

Jeho protikandidát Miloš Zeman tvrdí, že kampaň nevede. Billboardy, reklamu v novinách nebo shánění podpisů pro petici ale za něj zajistili jeho blízcí spolupracovníci nebo příznivci. Na nepeněžitých bezúplatných plněních Zeman vykázal dary za téměř 17 milionů korun. Na volební účet dostal další 4,5 milionu korun.

Horáček chce "píchnout"

Také jeden z neúspěšných kandidátů Michal Horáček například Drahošovi nabízí velké reklamní plochy, internetovou kampaň nebo kontaktní centrum, poznamenal Horáčkův mluvčí Jiří Táborský.

V případě zájmu může Drahošův tým využít třeba 12 bigboardů, tedy velkých nasvícených ploch, které má Horáček zaplaceny v okolí dálnic. K dispozici také bude mít internetovou kampaň u společnosti Lagardere včetně prostoru v některých rádiích, výlohy lékárny v centru Prahy, 80 metrů dlouhý reklamní banner v Praze na Strakonické ulici i další venkovní reklamní plochy včetně billboardů nebo LCD reklam třeba v Hradci Králové nebo v Olomouci.

"Všechny plochy zřejmě nebudou přelepeny, protože by se to časově nestihlo. Stačí na ně nalepit nějaký dodatek. Ale to už je v režii týmu pana profesora," poznamenal Táborský.

Horáček zároveň vyzval síť svých asi 3 tisíce podporovatelů, aby pomohli Drahošovi třeba s roznášením letáků nebo s přelepením reklam. Drahošův tým také může využít kontaktní centrum ve Vyšehradské ulici v Praze.

Horáček stejně jako další čtyři protikandidáti vyjádřil Drahošovi podporu ještě během sčítání hlasů, když bylo jasné, že ve volbě neuspěl. Podpořit ho přijel i osobně, stejně jako další kandidát Marek Hilšer, do volebního štábu v pražské La Fabrice.