Exšéf elitní jednotky je volný. Svou funkci nezneužil, rozhodl soud

Pražský hrad bude o účasti prezidenta Miloše Zemana v televizních duelech před druhým kolem voleb hlavy státu informovat v úterý, uvedl mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman v sobotu připustil, že debaty přestane na rozdíl od dosavadního průběhu kampaně odmítat. Po sečtení většiny hlasů Zeman o víkendu řekl, že by mohl jít do více než jedné diskuse, avšak tři už by podle něj diváky nudily.