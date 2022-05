Donbas jako neobyvatelná oblast? Zelenskyj žádá Západ o další pomoc a zbraně

„Bojujeme za to, aby Ukrajina dostala veškeré zbraně potřebné ke změně charakteru bojů a aby začala rychleji a jistěji vyhánět okupanty,“ řekl Zelenskyj ve svém pravidelném nočním videoposelství k národu.

Uvedl také, že ruská armáda vymazává některá města na východě země z povrchu zemského. Donbas by podle něj proto mohl skončit jako neobyvatelná oblast.

„Chtějí proměnit Popasnu, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Severodoněck v popel, jako to udělali s Volnovachou a Mariupolem,“ řekl ukrajinský prezident.

Při čtvrtečním ostřelování druhého největšího ukrajinského města Charkova bylo podle Zelenského zabito nejméně devět lidí a 19 jich bylo zraněno.

Mezi zabitými bylo pětiměsíční dítě a jeho otec, přičemž matka dítěte byla vážně zraněna. Dosavadní bilance dříve zveřejněná gubernátorem Olehem Syněhubovem činila osm mrtvých a 17 zraněných.

