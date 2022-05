EU, Británie a USA společně vyšetří válečné zločiny páchané na Ukrajině během ruské invaze

Hlavním cílem skupiny ACA (Atrocity Crimes Advisory Group) bude poskytovat podporu ukrajinské generální prokuratuře. Informoval o tom web amerického ministerstva zahraničí.

Skupina bude ukrajinské prokuratuře konkrétně pomáhat se zaznamenáváním podezření na spáchání válečných zločinů ruskými vojáky na Ukrajině a s přechováváním a analýzou důkazů o těchto činech.

Většina kriminálních expertů ze skupiny bude přitom z bezpečnostních důvodů působit převážně z Polska. „Je velice důležité zajistit, že všichni, kdo jsou zodpovědní za hrozná zvěrstva spáchaná během ničím nevyprovokované ruské agrese na Ukrajinu, budou pohnáni před soud,“ řekl k iniciativě šéf diplomacie EU Josep Borrell.

