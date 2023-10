Většina států EU podpořila další spolupráci s palestinskými úřady

Izrael má podle Borrella právo bránit se, musí to být ale v souladu s mezinárodním humanitárním právem, což některá izraelská rozhodnutí nejsou. Jednání se uskutečnilo zčásti osobně v ománském Maskatu, kde unie jednala s arabskými státy Perského zálivu, někteří ministři se ale připojili prostřednictvím videokonference.

Česko při jednání zastupoval náměstek ministra zahraničí Jan Marian, který „odsoudil barbarský terorismus Hamásu, vyjádřil pevnou podporu Izraeli v právu na sebeobranu, vyzval EU k pokračování aktivní role při stabilizaci regionu a podpořil přezkum pomoci Palestině“, informovala česká diplomacie.

„Řešili jsme, jak pokračovat v našem vztahu s palestinskou samosprávou. Hamás považujeme za teroristickou organizaci, ale s palestinskou samosprávou spolupracujeme,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání Borrell. „Ne všichni Palestinci jsou teroristi, kolektivní trest pro všechny Palestince by byl nespravedlivý a nevede k dosažení míru,“ dodal. Podle jeho slov velká většina unijních zemí, až na dvě, tři výjimky, jasně řekla, že spolupráce s palestinskou samosprávou má pokračovat, stejně jako její finanční podpora.

Šéf unijní diplomacie připomněl, že Evropská komise nyní navrhla přezkoumání finanční podpory určené Palestincům pokud jde o rozvojovou pomoc, podobně se vyjádřily i některé země. „Tento přezkum by ale neměl znamenat odložení některých plateb,“ dodal Borrell.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dnes navštívil Izrael, na který v sobotu zaútočili palestinští radikálové. Setkal se se svým protějškem Elim Kohenem. Informoval o tom izraelský novinář Amichai Stein. Podle videozáznamu, který novinář sdílel, se šéf české diplomacie setkal také s vnučkou 85leté ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy.

Czech Foreign Minister @JanLipavsky in Israel. Foreign Minister Cohen met him with Adwa Adar, the 85-year-old granddaughter of Yaffe, who was kidnapped by Hamas to Gaza pic.twitter.com/25BvhzpaF0