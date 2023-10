O tak zvaném konsolidačním balíčku budou poslanci hlasovat v pátek od 11:00

O podobě sporného konsolidačního balíčku budou poslanci hlasovat v pátek od 11:00. O stanovení pevného termínu dnes rozhodla Poslanecká sněmovna na návrh vládního tábora hlasy koalice. Opoziční politici mluvili o omezování práv a stěžovali si, že se na mnoho opozičních řečníků nedostane řada. Sněmovna dnes debatu nedokončila a jednání skončilo v souladu s jednacím řádem ve 14:00. Vystoupit chtějí ještě desítky poslanců. Dnešní rozpravu opět provázela kritika opozice a nechyběly ani osobní výpady.

Předseda poslanců ODS Marek Benda zdůvodnil návrh na stanovení pevného termínu hlasování tím, že většina má právo prosadit své stanovisko a menšina tomu nemůže zabránit. „Všechno již zaznělo,“ uvedl. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové jde o „obrovský zásah“ do práv opozice. „Poněkolikáté pošlapáváte naše práva,“ zdůraznila.

Předseda frakce SPD Radim Fiala upozorňoval na to, že usnesení, na jehož základě koalice prosadila pevný termín hlasování, není součástí zákona o sněmovním jednacím řádu. Zajímal se o to, jak často chce koalice tento nástroj využívat do budoucna. Benda naopak uvedl, že již nejméně dvakrát nabídl opozičním klubům možnost jednat ve třetím čtení o balíčku i po 14. hodině, ale pokaždé se jeho návrh setkal s vetem.

Závěrečné kolo debaty o předloze trvá třetí jednací den. Promluvit k ní chce aktuálně ještě sedm desítek řádně přihlášených zákonodárců. Na všechna vystoupení se do hlasování zřejmě nedostane. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek, vždy mezi 09:00 a 14:00.

Opoziční kluby ANO a SPD dnes před rozhodováním o stanovení pevného termínu pro hlasování znovu zablokovaly koaliční snahu na prodloužení doby do dnešní půlnoci. „Nebudeme pomáhat této vládě, této pětikoalici s největším zvyšováním daní v novodobé historii,“ uvedla Schillerová.

Opoziční poslanci si poté stěžovali na to, že se kvůli koaličnímu rozhodnutí nedostanou v rozpravě ke slovu. Patrik Nacher (ANO) uvedl, že v minulosti použila tehdejší vládní koalice pevné hlasování jen jednou, a to kvůli obstrukcím při schvalování elektronické evidence tržeb. Nynější koalice ho naopak používá poměrně pravidelně, dodal. „Mluvíme tady k prázdným lavicím,“ postěžovala si poslankyně Jana Pastuchová (ANO) na prázdné vládní lavice. Poukazovala na to, že členové vlády na hlasování přišli, ale pak zase hned odešli. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob opozičním poslancům vzkázal, že institut obstrukcí nadužívají.

Předseda SPD Tomio Okamura dnes označil vládní slova o konsolidaci za sprostou lež. Obvinil vládu, že během příštích dvou let zvýší lidem daně o 100 miliard korun a že ve všech rovinách zdraží život lidem i firmám. Balíček je podle něj jen soubor návrhů přinášejících nejrozsáhlejší zvýšení daní a odvodů v historii ČR.

Schillerová opět vládu kritizovala za přístup k výběru daní. Stát v něm podle ní selhává. „Zvýšit daně a zaškrtit ekonomický růst je to nejhorší, co může ČR nyní potkat,“ řekla. Vládu kritizovala i za její rozhodnutí, že domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie jako před loňským říjnem. Označila to za torpédování české ekonomiky. Místopředseda sněmovny za ANO Karel Havlíček vinil vládu z toho, že nešetří. „V žádném případě neořezáváte stát,“ uvedl. Konsolidační balíček opět označil za balíček daňový a také za „šidítko“.

Konsolidační balíček má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. V příštím roce by podle ní měl pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.

Opozice tvrdí, že předloha je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon. Vládní novela šesti desítek zákonů, kterou původně kabinet předložil, má stovky stran. Koalice k ní připravila celkový pozměňovací návrh rovněž o stovkách stran. Ve druhém čtení se k předloze sešlo na osm desítek úprav a o všech z nich budou muset poslanci rozhodnout.