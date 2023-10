Fico, Pellegrini a Danko se dohodli na nové slovenské vládě

Směr-Sociální demokracie (Směr-SD), Hlas-SD a Slovenská národní strana (SNS) se dohodly, že vytvoří novou slovenskou vládu. Podpoří kandidáta Směru-SD na premiéra a kandidáta Hlasu-SD na předsedu parlamentu. Hlas-SD obsadí sedm ministerstev, Směr-SD šest a SNS tři. Vyplývá to z memoranda, které dnes podepsali předsedové stran Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko.

Fico označil memorandum za „předzvěst a základ“ příští koaliční dohody a přislíbil rychlé vytvoření kabinetu tak, aby na summitu Evropské unie 26. a 27. října už Slovensko zastupoval předseda nové vlády. Fico přislíbil, že pokud získá důvěru jako předseda nové vlády, postará se o to, aby životní úroveň na Slovensku stoupla.

Pellegrini (postoj jeho strany Hlas-SD byl po volbách pro vznik nové vlády klíčový) zdůraznil, že ve volbách rozhodli voliči - a ti rozhodli, aby vládu vedl Robert Fico. Pellegrini také ujistil, že nová vláda nezmění zahraniční orientaci Slovenska jako členské země EU a NATO, což slibuje i memorandum - ovšem „při plném respektování svrchovanosti a národních a státních zájmů Slovenské republiky a posilování zdravého vlastenectví“.

Fico před volbami sliboval zastavit vojenskou pomoc Ukrajině, která 595. dnem čelí ruské agresi, a kritizoval sankce Evropské unie proti Rusku. K demonstracím „na záchranu demokracie na Slovensku“ Fico poznamenal, že vládnout chce demokraticky, s respektem i k odlišným názorům.. Za prioritu příští vlády označil boj proti nelegální migraci. „Chceme návrat k tradicím, k tomu, co je normální, při plném respektování rozmanitosti života,“ řekl.

Pellegrini kritizoval „amatérismus“ a „neschopnost“ předchozích vlád. Nový kabinet by neměl veřejnost obtěžovat interními spory, ale posunout Slovensko dopředu, k lepší budoucnosti. „Slovensko potřebuje novou vládu co nejdříve,“ řekl a vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovou ke spolupráci a ke svolání ustavující schůze nového parlamentu v termínu, o který ji předáci vznikající nové vládní koalice požádají. Fico uvedl, že chce s návrhem členů nové vlády zajít za prezidentkou co nejdříve.

Danko označil za cíl nové koalice uklidnit veřejnost a začít řešit problémy lidí. Vyzval novináře, „aby se naučili respektovat výsledky voleb“.

„Konkrétní jména“ a „konkrétní funkce“ mají být podle Fica oznámeny při podpisu koaliční dohody, po níž má také být zřejmá náplň práce jednoho nového slovenského ministerstva, přislíbeného od ledna SNS. Vznikající koalice podle Fica počítá s tím, že některé kontrolní funkce a vedení některých parlamentních výborů připadne opozici.

V médiích se už objevila jména politiků, kteří by se podle nepotvrzených informací mohli stát členy nového kabinetu. Podle serveru Aktuality.sk by se do vlády měl vrátit exministr vnitra a místopředseda Směru Robert Kaliňák, tentokrát asi jako ministr obrany či dopravy, protože vnitro má připadnout Hlasu. Do křesla ministra zahraničí má usednout buď Miroslav Lajčák, který v dřívějších vládách Směru stál v čele diplomacie, anebo bývalý žilinský župan (hejtmant) Juraj Blanár. SNS má podle serveru získat kulturu, životní prostředí a nové ministerstvo pro cestovní ruch. Zájem o křeslo ministra životního prostředí má starosta obce starosta Očová Rudolf Huliak, „známý konspirátor a šiřitel dezinformací“, uvedly Aktuality.sk a dodaly, že Huliak „předpovídal“ vyhlášení mobilizace na Slovensku minulý měsíc, což se nestalo, tvrdil, že požáry v Řecku byly založeny úmyslně, aby se zvýšilo množství CO2, a že medvědi jsou biologická zbraň Bruselu k likvidaci slovenského venkova.