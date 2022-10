Dokázalo by nás Rusko ochromit útokem na internetové kabely?

Bombové útoky na plynovody Nord Stream vyvolaly obavy o bezpečnost podmořských sítí. Proudí jimi nejen plyn, ale také informace, na kterých jsou západní společnosti životně závislé.

Lákavý cíl

Není prokázáno, že za útoky na plynovody stojí Rusko, motivy však na něj ukazují. Útoky zasely v Evropě obavy a nejistotu, aniž se Rusko muselo obávat odvety.

Evropa se teď dohaduje, zda tyto podmořské sabotáže budou pokračovat a zda vlastně nejsou reálnějším pokračováním konfliktu než útoky taktickými jadernými zbraněmi.

Nasnadě jsou otázky: Dovolilo by si Rusko zničit plynovody z Norska? A co kdyby se Rusové pokusili zaútočit na labyrint podmořských kabelů, kterými protéká globální internet? Může to pro ně být lákavý cíl.

Houstnoucí pavučina globálního internetu. | zdroj: kredit-TeleGeography Mapu si zvětšíte rozkliknutím.

Tyto kabely přenáší téměř vše – od videí na YouTube přes transakce na finančních trzích až po komunikaci vlád, upozorňuje magazín Politico.

Útoky na podmořské kabely, které zajišťují přenos ohromného množství dat, by nebyly překvapivé. „Už víc, než deset let je internet terčem ruských útoků,“ připomíná v Politico Keir Giles, expert na ruskou informační válku z think-tanku Chatham House.

Zranitelné digitální dálnice

Přenášet data a informace kabely na dně oceánů může v éře bezdrátových technologií a satelitů leckomu připadat jako předpotopní komunikační technologie. Je však zatím nenahraditelná. V optických kabelech se používá světlo pro kódování informací a přenos v nich není ohrožen počasím.

Tyto kabely přenášejí data nejen levněji, ale také rychleji než satelity. Jsme na nich silně závislí.

Většina světového internetového provozu prochází přes globální síť více než 400 optických kabelů, které dohromady měří 1,3 milionu kilometrů. V západním světě je provozují téměř výhradně soukromé společnosti jako Google a Microsoft, anebo francouzská Alcatel Submarine Networks.

Desítky těchto kabelů spojují Evropu se Spojenými státy a Kanadou – jsou to strategické digitální dálnice Západu.

Část zranitelnosti spočívá v umístění těchto kabelů. Pokrývají celou zeměkouli a často se nacházejí v odlehlých oblastech, které jsou snadno dostupné pro ponorky nebo podvodní drony. Většina těchto potrubí přitom leží v mezinárodních vodách dostupná všem, upozorňuje Mark Scott, technologický korespondent žurnálu Politico.

„Už nejsme v situaci, v níž jsme byli před několika roky. Tehdy opravdu stačilo, abyste přeřízli jeden kabel a všechno popadalo.“ Keir Giles, Chatham House

Lákavé pro útočníky mohou být zejména škrticí body, což jsou klíčové oblasti, kde se protínají hlavní podmořské kabely. Spojovací uzly mezi Amerikou, Británií a kontinentální Evropou se nacházejí na západním pobřeží Anglie. Rusové o nich ví.

Představitelé západních bezpečnostních služeb už roky varují před jejich zranitelností, upozorňují, že mohou být snadným terčem sabotérů, píše žurnál Business Insider.

Ruské námořnictvo přitom má technické dovednosti potřebné k tomu, aby zlikvidovalo části světové podmořské internetové infrastruktury. „Rusové významně zvýšili svou schopnost ohrozit podmořské kabely,“ varoval v lednu, krátce před ruským útokem na Ukrajinu, admirál Tony Radakin, vrchní velitel britského královského námořnictva.

Rusko může použít ponorky, podvodní drony i potápěče z jednotek Specnaz, jejichž výcvik ukazuje video.

Už nestačí přeříznout jeden kabel

Keir Giles z Chatham House o ruské schopnosti zaútočit na podmořskou kabelovou síť nepochybuje. Postrádá však kapacitu provádět útoky v rozsahu, který by kriticky omezil internetovou infrastrukturu Západu.

„Už nejsme v situaci, v níž jsme byli kdysi. Tehdy opravdu stačilo, abyste přeřízli jeden kabel a všechno popadalo,“ cituje Gilese magazín Politico.

Rusko by podle něj například mohlo zničit část regionální sítě spojující pobaltské země se zbytkem Evropy. K tomu, aby ale provedli útoky, které by měly devastující dopad na globální síť, museli by Rusové, nebo jiní agresoři, operovat v ohromném rozsahu. Ten by ale zabral značnou porci času a neunikl by pozornosti Západu, který by mohl zasáhnout.

Keir Giles upozorňuje, že s tím, jak se rozšířili internet, rozrostla se také síť hlubinných digitálních dálnic, které spojují různé části světa alternativními trasami.