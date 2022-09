Plyn z Nord Streamu bude unikat týden. Je to sabotáž, prohlásila EU a hrozí důraznou reakcí

„NATO a EU by měly (úmyslné útoky na Nord Stream) brát vážně a patřičně na ně reagovat,“ uvedl Rinkévičs, který o věci telefonicky hovořil s šéfem dánské diplomacie Jeppem Kofodem.

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war