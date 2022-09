Aktualizováno: Čtvrtý únik v plynovodech Nord Stream: Rozsah škod zatím nelze odhadnout

Švédská pobřežní hlídka objevila již dříve tento týden čtvrtý únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream. Informoval o tom deník Svenska Dagbladet s odvoláním na mluvčího pobřežní stráže. EU i evropští politici jsou přesvědčeni o tom, že za poškozením plynovodů jsou úmyslné útoky.

Dánský ministr pro energetiku Dan Jörgensen prohlásil, že velikost děr v poškozených plynovodech, které jsou 70 až 80 metrů pod hladinou moře, je taková, že je nemohla způsobit například lodní kotva.

Zatím ovšem není jasné, co přesně poškození způsobilo, podle Dánska bude místo možné prozkoumat nejdříve za týden. Provozovatel plynovodního potrubí, konsorcium Nord Stream AG, nevylučuje, že se vedení podaří po havárii zprovoznit. Nelze ovšem seriózně odhadnout, jak rozsáhlé poškození je. Německé rozvědky varovaly, že Nord Stream možná po havárii už nebude nikdy fungovat. Pokud se nepodaří potrubí opravit velmi rychle, dostane se do něj obrovské množství slané vody, což způsobí korozi.

Ačkoliv evropští představitelé Moskvu přímo neobvinili, Rusko odpovědnost za škody odmítlo a doporučilo obrátit se na amerického prezidenta Joea Bidena, který v únoru před ruskou invazí hovořil o „ukončení“ projektu Nord Stream 2 v případě, že Moskva vojensky napadne Ukrajinu. Rusko havárii vyšetřuje jako mezinárodní terorismus a hodlá kvůli tomu svolat jednání Rady bezpečnosti OSN.

Jak dnes uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, k únikům došlo ve výlučné ekonomické zóně Dánska a Švédska, které prý podle ní spadají pod kontrolu amerických zpravodajských služeb. „Pokud jde o to, co se stalo... šíří se zprávy, že šlo o údajně neutrální vody. Jde ale o výlučné ekonomické zóny Dánska a Švédska, země velmi navázané na NATO, které jsou plné amerických zbraní a ty jsou plně pod kontrolou amerických tajných služeb,“ řekla Zacharovová v pořadu známého prokremelského moderátora Vladimira Solovjova.

Zprávy o nových problémech s plynovody vedoucími z Ruska do Německa se začaly objevovat v pondělí. Dánské úřady nejdříve oznámily únik z plynovodu Nord Stream 2, Švédsko pak v úterý varovalo před dvěma úniky z Nord Streamu 1. Skandinávští seismologové informovali, že v pondělí zaznamenali na dně Baltského moře výbuchy, jeden slabší a druhý silnější. Exploze potvrdily i seismologové v Dánsku, Finsku a Norsku. Plyn uniká ve velkém množství na různých místech poblíž dánského ostrova Bornholm, a to v dánských i švédských vodách.

Výbuchy zvýšily ceny plynu na burze, českých domácností se ale podle nich toto zdražení nyní bezprostředně nedotkne.

Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Rusko však dodávky tímto potrubím nedávno zastavilo, což zdůvodnilo technickými problémy. Nord Stream 2 měl zdvojnásobit objem přepravovaného plynu z Ruska do Německa. Jeho zprovoznění zabránil německý kancléř Olaf Scholz krátce předtím, než ruská vojska v únoru napadla Ukrajinu.

NATO bude na útoky proti kritické infrastruktuře reagovat rázně, pohrozil Stoltenberg

Všechny dostupné informace o poškození plynovodů Nord Stream naznačují, že šlo o sabotáž, uvedl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Severoatlantická aliance by podle něj na jakýkoli úmyslný útok proti kritické infrastruktuře spojenců reagovala jednotně a rázně. Poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři podle Stoltenberga vyvolává hluboké obavy, úniky představují riziko pro lodní dopravu a způsobují značné škody na životním prostředí.

Dosavadní informace naznačují, že jde o „důsledek úmyslných, bezohledných a nezodpovědných sabotážních činů,“ uvedl v tiskovém prohlášení Stoltenberg.

„Jako spojenci jsme se zavázali, že se budeme připravovat na nátlakové využívání energií a další hybridní taktiky ze strany státních i nestátních aktérů, odrazovat od nich a bránit se jim. Na jakýkoli úmyslný útok proti kritické infrastruktuře spojenců bychom reagovali jednotně a rozhodně,“ sdělil Stoltenberg.