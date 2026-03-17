Vyhoďte to z ložnice! 75 % Čechů dělá tuhle věc, která ale prokazatelně škodí zdraví
17. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Průzkumy ukázaly nepříjemně překvapivá data: Škodlivý zlozvyk už má drtivá většina Ćechů a v některých věkových skupinách už prakticky úplně všichni.
V domě snad není jiná místnost, která by víc symbolizovala klid a odpočinek, než ložnice. Dává to samozřejmě smysl, má se jednat o místo regenerace a nerušeného snění. Jenže se ukazuje, že máme ve zvyku si tenhle klid dobrovolně ničit a bourat.
Nočnímu klidu a pevnému spánku totiž vůbec nepomáhá všudypřítomná elektronika a především modré světlo z digitálních displejů. A, co je opravdu docela děsivé, tenhle vizuální jed si pouštíme do žil před usnutím skoro všichni.
Podle průzkumu totiž bere do ruky mobil krátce před spaním nebo přímo v posteli celých 75 % Čechů. Jinak řečeno, tři čtvrtě lidí si zcela dobrovolně kazí spánek. Není divu, že pouze 37 % Čechů hodnotí svůj spánek jako kvalitní. Jde to totiž ruku v ruce.
A u dětí jsou čísla ještě vyšší: Jiný průzkum zase ukazuje, že telefon si (i přes zákaz) bere do postele 80 % dětí ve věku 14 - 15 let.
„Modré světlo z obrazovek narušuje produkci melatoninu, což posouvá spánek do pozdější doby a snižuje jeho kvalitu. Kromě toho hraje roli i mentální aktivita spojená s používáním mobilů, tabletů či počítačů, stejně jako vystavení se stresujícímu obsahu. Tyto technologie tak nejenže ovlivňují kvalitu spánku, ale často vedou i k jeho výraznému zkrácení,“ říká expertka na spánek Jitka Bušková z Národního ústavu pro duševní zdraví.
Samozřejmě není sama, experti se už delší dobu shodují v tom, že modré světlo kazí spánek. Laicky řečeno proto, že zkrátka oklamete mozek, který si kvůli světlu myslí, že je den, a hůře pak startují regenerační procesy, díky kterým byste se měli ráno cítit odpočatí.
Hůře se produkuje především spánkový hormon melatonin. Ten chcete rychle odbourat po ránu, ano, abyste se necítili ospalí a unavení, ale v noci ho naopak kriticky potřebujete. A dlouhodobé potlačování jeho tvorby může mít i daleko dramatičtější zdravotní následky, zjistili vědci, než jen pouhou únavu: Může narušit metabolismus, což zase zvyšuje riziko obezity nebo cukrovky 2. typu.
Řešení všech problémů je přitom velmi snadné, jen vyžaduje trochu disciplíny. Digitální večerka. Zkrátka a dobře nekoukejte do žádného displeje alespoň hodinu před spaním. Pořiďte si klasický budík místo telefonu, elektroniku vyhoďte na chodbu a dopřejte svému tělu to, co v noci potřebuje: Nerušenou, sladkou tmu. Věřte, sami sobě za to poděkujete, až se ráno probudíte nezvykle plní energie.