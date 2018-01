Do boje o Hrad míří všichni kandidáti. Soud zamítl stížnost

- Magazín - 0

Může být současná vlna protivládních protestů v Íránu úspěšná? A může přerůst v revoluci na způsob arabského jara a svrhnout tamní islámský režim? A pokud by se to stalo: nenastal by dominový efekt, kdy by válka zachvátila celou oblast od Izraele po Rusko? více