Dlouho sama nebyla! Svůdná Veronica Biasiol našla štěstí s mladým Dejdarem?
10. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Nedávno se rozešla, moc dlouhý smutek ale nedržela.
Ještě nedávno tekly slzy proudem, když končila "životní" láska. S Veronikou Horákovou, která si nechá říkat Veronica Biasiol, se rozešla její partnerka, atletka Alice Kolarčíková.
Což byla pořádná čára přes rozpočet, protože slečny spolu už prý dokonce plánovaly děti.
„Myslím si, že nikomu nic nedlužím, ale na základě toho, že jsme si nic neudělaly a chci, aby nevznikaly konspirační teorie a výmysly, vám chci říct, že jsme se s Verčou rozešly,“ napsala Alice na Instagramu.
„Už je to pár dní, kdy ze dne na den přišla s tím, že celý tlak našeho vztahu prostě nedává. Bulváry, pomluvy, asi i tíha toho chodit s někým tak akčním, jako jsem já, kdo má tolik pozornosti a nalajnovanou představu toho, kam se mají ubírat další roky,“ komentovala konec lásky Veronica.
Vůbec to ale netrvalo dlouho a může místo třaskavého konce probírat zase nový začátek. Tentokrát totiž zalovila mezi pány a padla si do oka s Matějem Dejdarem.
Ne, není to shoda jmen, jde o syna slavného herce Martina Dejdara.
Páreček si spolu hned vyrazil do Španělska, odkud Veronica vystavila fotku s polibkem.
„Člověk míní, Pán Bůh mění,“ připsala k ní a naznačila, že nejspíš opravdu nic neplánovala a jsme svědky spontánních událostí.
O chvíli později ale zase tvrdila, že si s mladým Dejdarem jen udělala legraci z fanoušků a žádný vztah se nekoná. Tak uvidíme.