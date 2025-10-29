Zimní dovolená vás může přijít draho. V Rakousku začíná sezóna pokut
29. 10. 2025 – 11:37 | Zprávy | Žanet Ka
Nejen hory, ale i vysoké pokuty. Rakousko od listopadu kontroluje zimní výbavu vozidel a nekompromisně trestá porušení. Zjistěte, co všechno musí vaše auto splňovat, než vyrazíte za hranice.
Rakousko patří mezi nejoblíbenější cíle českých cestovatelů, ať už míří za lyžováním, do termálních lázní nebo na adventní trhy. Právě proto je dobré vědět, že od 1. listopadu začíná u našich jižních sousedů platit povinnost zimních pneumatik, která trvá až do 15. dubna následujícího roku. A kdo pravidla ignoruje, riskuje pokutu, která může v krajním případě přesáhnout 10 000 eur, tedy více než 250 000 korun.
Zimní výbava v Rakousku: povinnost podle situace, ale s přesně stanoveným obdobím
Zatímco v České republice platí povinnost zimních pneumatik jen tehdy, pokud to vyžaduje dopravní značení nebo aktuální počasí, Rakousko má přesně vymezené období, kdy musejí být auta připravena na zimní podmínky- od 1. listopadu do 15. dubna. Podle rakouského zákona smí osobní vozidla a lehké dodávky do 3,5 tuny vyjíždět pouze tehdy, pokud jsou buď vybaveny zimními pneumatikami, nebo v případě souvislé sněhové či ledové pokrývky sněhovými řetězy alespoň na hnacích kolech.
Co se považuje za zimní pneumatiku
Rakouský automobilový, motocyklový a turistický klub ÖAMTC upozorňuje, že uznávané jsou pneumatiky označené „M+S“, „MS“ nebo „M&S“, stejně jako pneumatiky s tzv. alpským symbolem (piktogram hory se třemi vrcholy a sněhovou vločkou uprostřed). Právě tento symbol je dnes povinný i v Německu a zaručuje, že pneumatika splňuje požadavky pro jízdu v zimních podmínkách.
Oproti Česku i Německu jsou ale rakouské limity pro hloubku dezénu přísnější. Zimní pneumatiky musí mít:
- minimálně 4 mm u radiálních pneumatik,
- minimálně 5 mm u diagonálních pneumatik.
Sněhové řetězy jako náhradní řešení
Alternativou jsou sněhové řetězy, které lze použít alespoň na dvě hnací kola, ale pouze v případě, že je vozovka zcela pokryta sněhem nebo ledem. Pokud se pod koly objeví asfalt, použití řetězů je zakázáno. V praxi to znamená, že řetězy mohou být pouze doplňkem, nikoli náhradou zimního obutí v běžných podmínkách.
Pokuty, které bolí
Rakouské úřady jsou k porušování těchto pravidel nekompromisní.
- Za běžné přestupky hrozí pokuta kolem 100 eur (asi 2 500 Kč).
- Pokud ale dojde k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu nebo k nehodě, částka může vystoupat až na 5 000 eur (přibližně 125 000 Kč).
- Ve zvlášť závažných případech, například při těžké nehodě způsobené nevyhovujícím obutím, může být pokuta dokonce až 10 000 eur.
Policie přitom kontroluje nejen pneumatiky, ale i jejich označení a stav. Pokud vozidlo nesplňuje podmínky, může být dokonce vyřazeno z provozu, dokud nebude vybaveno správnými pneumatikami.
Proč se vyplatí dodržovat pravidla
Rakousko patří k zemím, kde se bezpečnost silničního provozu bere mimořádně vážně. Tamní silnice, zvlášť v horských oblastech, mohou být zrádné i při zdánlivě mírném počasí. Na mnoha úsecích navíc hrozí prudké změny teplot a náhlé zledovatění povrchu. Dodržení pravidel o zimních pneumatikách tedy není jen otázkou pokut, ale především osobní bezpečnosti- vaší i ostatních řidičů.