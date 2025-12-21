Děláme ze sebe hlupáky? 7 věcí, které podle vědy opravdu zvyšují chytrost
21. 12. 2025 – 15:17 | Zprávy | Anna Pecena
Chytrost není dar shůry ani otázka genů. Věda má jasno: mozek se dá trénovat podobně jako sval. Jenže většina lidí dělá přesný opak toho, co by jim pomohlo být chytřejší. Tohle jsou ověřené cesty, jak si skutečně zlepšit myšlení, paměť i rozhodování – a nejsou to žádné ezoterické nesmysly.
Mozek je líný orgán. Pokud ho necháme jet na autopilota, postupně zpohodlní. Dobrá zpráva je, že změny jsou možné v každém věku. Neurověda potvrzuje, že plasticita mozku nekončí ve dvaceti ani ve čtyřiceti. Rozhoduje hlavně to, co s hlavou děláme každý den.
Chytrost nezačíná ve škole, ale v běžném dni
První a největší chyba? Pasivní konzumace obsahu. Sociální sítě, krátká videa a nekonečné scrollování mozek otupují. Podle dat OECD dosahují lidé, kteří denně čtou delší texty nebo řeší komplexní úlohy, výrazně lepších výsledků v testech funkční gramotnosti. V Česku má přitom podle mezinárodního šetření PIAAC zhruba 20 % dospělých potíže s porozuměním složitějším textům. Ne proto, že by byli hloupí, ale protože mozek netrénují.
Jednoduchý recept: číst pomalu, přemýšlet, ptát se. Nejen přijímat informace, ale zkoušet si je vysvětlit vlastními slovy. Právě to aktivuje hlubší myšlení.
Pohyb, spánek a jídlo: nudné pravdy, které fungují
Zní to banálně, ale fyzická kondice přímo ovlivňuje inteligenci. Studie citované Státním zdravotním ústavem ukazují, že pravidelný pohyb zlepšuje paměť a schopnost učení až o desítky procent. Aerobní aktivita zvyšuje prokrvení mozku a podporuje vznik nových nervových spojů.
Stejně důležitý je spánek. Lidé, kteří spí méně než šest hodin denně, mají podle neurologických výzkumů horší schopnost rozhodování a nižší výkon v logických úlohách. Mozek bez spánku není chytrý, jen přetížený.
Chytřejší lidé se nebojí nudy a chyb
Třetí faktor, o kterém se moc nemluví: nuda. Neustálá stimulace mozek rozptyluje. Krátké chvíle bez mobilu, bez hudby, bez obsahu dávají prostor přemýšlení. Právě tehdy se propojují informace a vznikají nové nápady.
A ještě jedna věc: chytřejší lidé dělají chyby, ale analyzují je. Podle České školní inspekce je schopnost reflektovat vlastní omyly klíčová pro rozvoj kritického myšlení. Kdo se bojí chyb, mentálně stojí na místě.
Chytrost není elitářská výsada. Je to výsledek každodenních rozhodnutí. A ta může změnit každý.