SMS se tváří jako “oficiální info od státu” a kradou důchodcům peníze
21. 12. 2025 – 15:42 | Zprávy | Anna Pecena
Každý den chodí starším lidem na mobil SMS, které vypadají jako od úřadů – ČSSZ, policie nebo finanční správy. Místo aby šetřily vaše peníze a klid, útočníci se snaží vylákat vaše údaje a dostat se k účtu. Tohle není jen nepříjemnost, tohle jsou chamtiví podvodníci mířící rovnou na vaši penzi.
V poslední době prudce roste počet podvodných SMS, které se tváří, že jsou od státních institucí. Tyto zprávy často hlásí „problém s účtem“, „trestní oznámení“ nebo volají po „ověření údajů“, které by měly zachránit vaše peníze. Ve skutečnosti ale útočníci chtějí jen jedno: vaše osobní a bankovní informace. To je přesně to, co dělá tato taktika – smishing – jedním z nejnebezpečnějších trendů současnosti.
Jak podvodné SMS vypadají a kam vedou
Podvodné SMS můžete dostat třeba s textem, že na vás bylo podáno trestní oznámení nebo že musíte urgentně „ověřit svou identitu“ na webu, který vypadá jako oficiální stránka policie nebo státní správy. V Česku se nejčastěji objevují falešné zprávy údajně od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které vás vyzývají, abyste klikli na odkaz a zadali bankovní přihlašovací údaje. Úřady ale takové SMS nikdy nezasílají.
Podobné útoky se neomezují jen na náš stát, celosvětově útočníci používají podobné techniky a oslovují nejzranitelnější skupiny – starší lidi s úsporami, kteří se bojí o své peníze. Ve Spojených státech úřady varují, že podvodníci dokážou přesvědčit seniory, že úřady potřebují urgentně data, protože vaše účty byly ohroženy, a přitom je to jen falešná hra, aby vám vyprázdnili účet.
Co je smishing a proč byste měli být na pozoru
Podvodníci kombinují dvě věci: falešné SMS a falešné weby nebo telefonní čísla. Pokud kliknete na odkaz v podvodné SMS, dostanete se na web, který může vypadat identicky jako ten od státu, ale jde o past. Tam vás požádají o zadání přihlašovacích údajů, rodného čísla nebo čísla účtu – a to je přesně moment, kdy ztratíte kontrolu nad svými penězi.
V některých případech se útočníci tváří, že zpráva přišla ze známého čísla, třeba dokonce z linky policie 158, aby působila důvěryhodně. Policie ale potvrzuje, že takové zprávy sama neposílá, a varuje, že jde o pokus dostat se k vašim údajům.
Jak rozpoznat a přežít falešné SMS
Hlavní pravidlo je jednoduché: úřady nikdy nevyžadují osobní údaje nebo přihlášení přes SMS nebo odkaz v textu. Pokud vám přijde taková zpráva, nikdy neklikejte a nereagujte. Oficiální informace raději ověřte přímo na stránkách úřadu – napište si známou adresu do prohlížeče nebo zavolejte oficiální číslo. A pokud si nejste jistí, poraďte se s rodinou nebo známými.
Podvodné SMS nejsou jen nepříjemná reklama – mohou znamenat ztrátu desetitisíců korun. Buďte ostražití a varujte své nejbližší. Žádný úřad vám nebude posílat urgentní zprávy s výzvou k zadání údajů, které by mohly ohrozit vaši penzi.