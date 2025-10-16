"Děda by se za ni styděl!" Hvězda Ulice Obermaierová drsně šije do vnučky Františka Filipovského
16. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Herečka z Ulice nabrala pořádné tempo a kritizuje, na koho se podívá.
Jaroslava Obermaierová, kterou diváci Ulice znají jako bábu Nyklovou, svými vyjádřeními nejdřív vzbuzovala lítost a podporu fanoušků, jak ale pomalu vychází najevo jiná pravda, pocity se začínají měnit.
Obermaierová tvrdí, že už několik měsíců nenatáčí a dostává se kvůli tomu do finančních svízelí. Bojí se, že ve skutečnosti dostala výpověď, jen jí to nikdo neřekl. A jako jádro problému vidí skutečnost, že kolegové a produkce seriálu mají být netolerantní k jejím politickým názorům.
Což je vcelku závažné obvinění, které ale televize kategoricky odmítá a uvádí, že Obermaierová si o volno řekla sama, takže nikdo nechápe, proč si teď stěžuje.
Nařčení z intolerance se bránili i herečtí kolegové: „Všechno se změnilo po rozpoutání ruské války na Ukrajině. Jarka se bohužel absolutně zradikalizovala. A neumí snad ani deset vteřin hovoru vydržet bez toho, aby do něj nějak nenacpala své názory proti Ukrajině, pro Rusko a pro komunisty nebo další tyhle exempláře. Mám řadu přátel s úplně jiným politickým přesvědčením, a protože je mám ráda, tak se o tom nebavíme. Vyhýbáme se tomu, abychom spolu mohli vycházet. S Jarkou to bohužel nejde,“ uvedli mimo jiné.
Kdo by si ale myslel, že už drama stačilo a Obermaierová se po vylití srdce zase uklidní, krutě by se spletl. Herečka tentokrát zepsula Pavlínu Wolfovou, moderátorku diskuzního pořadu na CNN Prima News a vnučku slavného Františka Filipovského.
„Jak už nehraju, tak mám čas sledovat zpravodajské a diskusní pořady,“ naznačila v rozhovoru pro eXtra, odkud vítr vane.
„Říkal jste, že jste novinář, ale já vám to klidně řeknu. Mně už se nemůže stát nic horšího, než se mi stalo. Sleduju televizní zpravodajství, ČT24, pořad 360°. A přijde mi, že tak strašně straní Fialovi. Vždy zásadně skáčou do řeči lidem z ANO. A i z jiných opozičních stran. Ty nikdy nenechávali domluvit. A když už je nemohli zarazit, tak aspoň sami rychle mluví, aby nebylo rozumět těm lidem, co říkají, ať už je to rozumné, nebo ne. A to je strašné neštěstí,“ lomila rukama.
„Spousta z těch děvenek je taková. Nedávno jsem byla na setkání na Primě. Tam je třeba ta Pavlína Wolfová. Jak ta se například chovala k Janě Bobošíkové, to se mi nelíbilo. Ať je, jaká je, nedostala vůbec možnost nic doříct,“ nebála se jmenovat.
„Její dědeček František Filipovský by se styděl,“ přidala ostře.
Své moderátorky vzápětí přispěchala bránit sama televize: „U formátů, jako jsou předvolební debaty, často vstupují do hry emoce a osobní sympatie i antipatie k diskutujícím kandidátům. Proto bývá u některých diváků vnímání toho, co se skutečně děje ve studiu, značně subjektivní,“ napsal PR konzultant CNN Prima News Matěj Štýs.
„Vyváženost vysílání je jednou z hlavních priorit CNN Prima News – multiplatformy, kterou Reuters institut na univerzitě v Oxfordu vyhodnotil jako nejdůvěryhodnější komerční médium v Česku,“ pokračoval.
„U všech debat s diváky ve studiu redakce rozdělila místa proporčně ve prospěch podporovatelů jednotlivých stran, včetně jasně daného zasedacího pořádku. A moderátoři v rámci možností formátu živé debaty zajistili, aby všichni účastníci dostali odpovídající prostor podle aktuální dynamiky diskuse. Naše letošní předvolební debaty byly diváky i mnoha novináři hodnoceny jako ty nejlepší. Za svými moderátorkami a moderátory vedení redakce absolutně stojí a děkuje jim za profesionálně odvedenou práci,“ dodal.