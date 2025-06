Další výsměch Soukupovi! Slavný promotér: "Ten člověk je úplně mimo"

12. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zkušený promotér bojových sportů se mezi Soukupovy fanoušky rozhodně nezařadí.

Veřejnost se srocuje na dvou stranách barikády. Jedni uznale pokyvují nad odvahou, kterou 56letý Jaromír Soukup prokázal, když se nebál nastoupil k boxerskému zápasu s o 30 let mladším protivníkem. Druzí zase poukazují na mezery v jeho výkonu, které by tam být neměly, pokud by Soukup opravdu dříve byl úspěšný profesionální boxer, jak o sobě tvrdí.

Servítky si nebral například moderátor Petr Vojnar, který na podnikateli nenechal nit suchou. A v podobném duchu se vyjádřil i zkušený promotér bojových sportů a herec Matouš Rajmont.

„Přijde mi jako zoufalství, že do toho Jaromír Soukup mohl jít. Už v roce 2018 jsem jako jeden z prvních zpochybnil jeho boxerské úspěchy. Od té doby sám ukazuje, že to neumí,“ prohlásil Rajmont bez příkras pro eXtra.cz.

„Tehdy totiž někde ze svých pořadů prohlásil něco o tom, že ,nás boxery‘ uráží, že boxují lidi jako Marpo, Rytmus nebo Robert Rosenberg. Na to jsem tenkrát reagoval posměšným příspěvkem, že se chová jako vládce všech moří a televizí,“ vzpomíná.

Soukup se oficiálně chlubí boxerským skóre 25-1, což by ho teoreticky mělo řadit mezi světovou extratřídu. Množí se nicméně pochybovači, kteří jsou přesvědčeni, že výsledky nejsou skutečné a podnikatel si je prostě a dobře koupil.

O pravosti skóre má pochyby i Rajmont: „Mezi boxery se to říkalo dlouho, že si měl ty zápasy zařídit, teď se to ale dostalo mezi lidi už naplno, že ten člověk neumí, že s boxem nemá skoro nic společného.“

„Soukupova technika je naprosto prazvláštní. Zrovna jsem se o tom bavil s přítelkyní, která je boxerka, ukazoval jsem jí ten zápas. Ten člověk je úplně, ale úplně mimo. Nechci do něj vyloženě kopat, on do sebe ale vlastně kope sám,“ přisadil si.

„Přijde mi nicméně, že ten Soukupův box je nějaká jeho porucha, protože jinak to není možný, že by tohle myslel vážně. Podle mě asi ráno vstane, podívá se do zrcadla a řekne si: ,to jsem ale krásnej a dobrej boxer!‘. Je tam něco divného,“ pokračoval Rajmont.

„Bylo to opravdu trápení. Člověk by si řekl, že to nemá zapotřebí. Ale nevím, jaké tam mají honoráře. Ale asi by už neměl boxovat. Nebo s boxem neměl vůbec začínat,“ přemítal.

Soukup měl místo zápasu s Datlem původně boxovat pod jinou organizací s Miki Vančurou. Zápas byl ale nakonec odložen ve prospěch Clashe. Rajmont je nicméně přesvědčen, že proti Vančurovi nemá Soukup sebemenší šanci: „A jak mu vadili Marpo, Rytmus a Rosenberg, tak ti všichni by ho zbili třeba do deseti vteřin. A Miki Vančura, se kterým má odložený zápas? Je menší, ale jestli se nestane něco mimořádného, třeba že se Mikimu utrhne tkanička u bot, tak na 99 procent Soukupa musí rozbít,“ předpovídá.