Nadšenci opravují zdevastovaný zámek u Domažlic, na podporu pořádají veselici

11. 6. 2025 – 18:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nadšenci, kteří opravují zdevastovaný zámek v Čečovicích nedaleko Domažlic připravili na sobotu barokní veselici na nádvoří.

Výtěžek ze vstupného použijí na opravu památky, již převzali dobrovolníci v roce 1998, kdy na ni byl vydán demoliční výměr. Náklady na opravu zámku odhadují minimálně na 90 až 100 milionů Kč. Zatím obnovili za deset milionů střechu a 1,6 milionu korun stála rekonstrukce reprezentačního sálu v prvním patře, který otevřeli koncem dubna. ČTK to řekla Miroslava Šusová, místopředsedkyně Klubu Ladislava Lábka, základní organizace Českého svazu ochránců památek.

"Letos budeme rekonstruovat další místnost v prvním patře, naproti sálu. Podpoří nás Plzeňský kraj, potřebujeme ale vydělat 70.000 korun na spoluúčast," řekla Šusová. Spolek pořádá kulturní akce, aby peníze získal. Z veselice se mu zřejmě celou částku získat nepodaří, zbytek má pokrýt srpnový folk-country festival.

"Místnost v prvním patře si vyžádá jen letos 320.000 korun. Budou se opravovat omítky a strop, v dalším roce podlahy. Bude to další reprezentativní místnost a součást prohlídkového okruhu, do dvou let by měla být hotová," řekla Marie Fialová z klubu. Rekonstrukci hradí spolek z evropských, státních a krajských dotací, peníze obdržel i od zahraniční nadace. "Kolik jsme už dali do oprav, se dá těžko přesně říct. V minulých letech se totiž mohla spoluúčast odpracovat, takže hodiny a práce, co tam nechali všichni zakládající členové, když vyhazovali tisíce kyblíků suti a likvidovali ohořelé trámy, se opravdu nedají vyčíslit," řekla Šusová.

Veselice od 13:00 nabídne hudební i šermířská vystoupení, divadla, sokolnické ukázky, řemeslné stánky a výtvarné dílny a soutěže pro děti. "Je součástí akce Západočeské baroko, kterou podporuje kraj, který nám zapůjčí výstavu Mecenáši doby baroka. Chystáme prohlídky zámku," uvedla Fialová. Vstupné je 150 korun, dětské 100 Kč a rodinné 350 korun. Akci zahájí v 11:00 bohoslužba v kostele sv. Mikuláše.

Zámek převzali dobrovolníci v zuboženém stavu, byl poškozený požárem z roku 1990. "Chceme učinit z obce známé kulturní, společenské a turisticky atraktivní centrum regionu a přilákat české i německé zájemce o památky a kulturní akce," řekla Šusová.

Jižní křídlo je v dezolátním stavu. Zámek nemá vodu, kanalizaci, chybí schodiště z nádvoří. První zmínka o Čečovicích, kde žije 90 obyvatel, je z roku 1356. Tehdy tam stála gotická tvrz, která je ve velké míře dochována v sýpce. Přestavbou prošla památka v 16. a 17. století. Vystřídaly se tam šlechtické rody páni z Bukovce, z Velhartic, Rožmberkové a Trauttsmansdorffové. Po po roce 1948 komunisté zámek zkonfiskovali a užívalo ho JZD.