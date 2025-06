Oblíbený moderátor se brutálně vysmál Soukupovi po prohraném zápase: "Zmačkanej papír od sekaný"

11. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Věhlasný moderátor si nebral servítky a na padlém Soukupovi nenechal nit suchou.

Podnikatel Jaromír Soukup nastoupil před několika dny k zápasu v turnaji Clash 12. Proti o bezmála třicet let mladšímu soupeři sice nakonec padl ve třetím kole, ale reakce na výkon se různí.

Jedni souhlasně pokyvují nad odvahou vůbec se pustit do nerovného boje, jiní ze Soukupova výkonu žádnou větší radost nemají. Ke druhé skupině se řadí i moderátor Petr Vojnar, který se v reakci na zápsnickou podívanou nedržel zpátky, ani co by se za nehet vešlo.

„Tohle je podle mě největší pád na dno, jaký jsem kdy viděl. Z prezidentskýho kandidáta na zmačkanej papír od sekaný v bizarfightshow. Liliputi, shaolini, výkaly na tiskovce a Jarin. Tak naposledy. ,Jarine, jsi nula a zasloužíš si mírou vrchovatou vše, co se ti poslední dva roky děje!‘“ napsal na sociálních sítích.

Abychom byli spravedliví, je potřeba dodat, že Vojnar má vůči Soukupovi jasnou osobní zášť, kterou ani sám nepopírá: „Kdysi si mě najednou začal brát do huby na TV Barrandov. Lhal, jako když tiskne. Plival tam na mě, pomlouval mě, říkal, že jsem nula, která nic neumí. Neznáme se, a on začal takhle strašně zle útočit. Nebylo v tom ani zrnko pravdy, a protože mě poplival, tak nemám důvod mu to odpustit. Nenechám si nic líbit a nezapomínám. Kdykoli budu moci, tak se mu vysměju,“ přiznal pro eXtra.cz.

A výsměch si připravil opravdu pořádný: „Samozřejmě mám osobní antipatii vůči tomu člověku. A taky je pro mě nepochopitelný, proč člověk jeho boxerských kvalit prohraje takhle. Ty kvality by měly být evidentní, když tedy budu o sobě tvrdit, že jsem profesionální boxer, který tolikrát vyhrál, pokud to nebylo nějakými podvůdky. Pak ale proboha nejdu nikam, kde by se lidi mohli přesvědčit, že to neumím. Vždyť ten chlap absolutně nemá žádný pohyb,“ hodnotí moderátor.

„Nejsem boxer, ale že nemá pohyb, že neumí nějaké základní technické věci z boxu, to snad vidím i já. On tam stál a nechal se bít od o třicet let mladšího kluka, který tam v podstatě chodil, jako by byl na procházce. Prostě buší do zoufalého stařečka, kterému podle mě ani nedošlo, když prohrál. Podle mě si doteď myslí, že měl třeba jenom smůlu nebo že zrovna neměl dobrý den,“ polemizuje.

„Z psychologického hlediska mě zajímá, co ho tam hnalo, když musel předpokládat, že bude strašně bitý. A že to uvidí celý národ, že se z toho stane meme. Proč se rozhodl nechat se takhle strašně ponížit. Možná mu je to ale už jedno, třeba má syndrom, kterému soukromě říkám Syndrom Josefa Rychtáře: prostě být za každou cenu vidět a je úplně jedno, v jakém světle,“ dodal.

„Upřímně mi jeho prohra udělala radost. Myslím si, že ten člověk si zaslouží být veřejně bitý a zostuzený za to, co udělal všem lidem kolem sebe,“ zakončil Vojnar.