Dáda Patrasová se ozvala z léčebny: "Jsem tu kvůli synovi"

21. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Pobyt v Bohnicích známé herečce prý pomáhá a léčení probíhá dobře.

Někdejší herecká hvězda Dáda Patrasová sice občas zvládne provést nějaké to extempore, ale v momentální situaci by snad nešlo najít člověka, který by s ní nesoucítil. Však ztratila svou milovanou dceru a horší bolest na tomhle světě prostě a dobře neexistuje.

Dáda na tom byla tak mizerně, že nakonec vyhledala odbornou pomoc a nechala se hospitalizovat na psychiatrické klinice v Bohnicích. Pravidelně ji tam navštěvuje manžel Felix Slováček i syn Felix. Pánové navíc zachovali dekorum a novinám odmítli prozradit jakékoliv bližší informace ohledně Dádina zdraví.

Všechno ale, zdá se, probíhá dobře. S Bleskem si nakonec promluvila sama Dáda a prozradila, že hospitalizace proběhla spíše ze synovy iniciativy: „Syn mě nechal odvézt do léčebny. Bylo to z jeho rozhodnutí,“ prozradila.

Za zlé mu to ale rozhodně nemá: „Je tady fantastický personál, včetně paní primářky a pana primáře,“ dodala.

Hospitalizace nemá žádnou souvislost s alkoholem, prostě jen prožívá strašlivé období: „Zemřela mi dcera v náručí... Neustále jsem plakala. Není nic horšího, než když vám umře dítě, které jste si vymodlili.“