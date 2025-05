Pavel: Evropa na sebe musí vzít zodpovědnost za svoji bezpečnost a obranu

21. 5. 2025 – 8:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nekonvenční přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa ke spojenectvím nám připomněl, že Evropa se nemůže spoléhat na to, že se o její bezpečnost a obranu postarají jiní.

V projevu na veřejné debatě evropského think-tanku European Policy Centre v Bruselu to dnes řekl český prezident Petr Pavel. Evropa podle něj tuto zodpovědnost musí vzít na sebe.

Takový přístup podle hlavy státu vyžaduje zásadní změnu myšlení a ochotu opustit dlouhodobé předpoklady. "Evropa byla, a stále chce být, mírovým projektem. Mnozí doufali, že to učiní konvenční armády zbytečnými, nebo alespoň méně důležitými než byly dříve. Doufali jsme - nesprávně, jak se ukázalo - v transformační sílu mezinárodní spolupráce a obchodu," podotkl Pavel.

Evropa podle něj chce mít svůj hlas na globální scéně a chce být brána vážně, nechce spadnout do něčí sféry vlivu. "Chceme mít na starosti svoji vlastní budoucnost - bránit mezinárodní pořádek založený na pravidlech, tvarovat evropskou bezpečnostní architekturu a být vzorem pro méně šťastné národy," poznamenal. To mimo jiné podle něj motivuje principiální evropskou reakci na ruskou agresi a pokračující podporu Ukrajiny.

Pavel zopakoval svůj postoj, že není cílem vytvořit alternativu k Severoatlantické alianci (NATO), ale posílit její evropský pilíř. "Ne odkloněním se od Spojených států, ale zajištěním toho, že jsme schopni bránit své vlastní zájmy i bez americké podpory, pokud by to bylo nutné," řekl. Prezident silně podporuje hlubší evropskou obrannou spolupráci a uvítal poslední iniciativy v této oblasti.

"Pokud chceme být skutečně silnější, nestačí mít jen skvěle vybavené armády. Skutečná síla jakékoli společnosti leží především v jejích lidech. Oni jsou základem našich institucí, naší identity a odolnosti," řekl Pavel. Je proto podle něj nutné investovat i do posílení přístupu k důvěryhodným informacím, do podpory kritického myšlení a do mediální gramotnosti. "Kreml si je velmi dobře vědom toho, jak zásadní je pro jeho vlastní potřeby podkopat naši vnitřní soudržnost," míní. Rusko podle prezidenta zintenzivnilo své dlouhodobé hybridní operace a dezinformační kampaně proti evropským demokraciím.