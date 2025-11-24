Ďábel nosí Pradu se vrací a rovnou rozproudil debatu na sociálních sítích
24. 11. 2025 – 17:26 | Magazín | Žanet Ka
Módní svět víří. Miranda z Ďábel nosí Pradu, která kdysi vládla redakci Runway pevněji než jakákoliv diktatura, se vrací do hry. A první vzkaz, který posílá fanouškům, je jednoduchý a ohromující: pár sytě rudých bot, které už stihly rozpoutat digitální bouři.
Když se po letech vrátila nekompromisní módní ikona Miranda Priestly, jejíž roli vepsala Meryl Streep do filmové historie, stačil jediný záběr, aby se rozjela globální debata. V traileru k očekávanému pokračování „Ďábel nosí Pradu 2“ se objevily červené lodičky Valentino Rockstud, a sociální sítě okamžitě zaplavily komentáře. Fanoušci se ptají: je to návrat legendárního kousku, nebo přešlap v době, která už dávno jinde?
Trailer začíná elegantním detailem- ruka Mirandy pokládá složku na stůl, kamera pomalu sjede dolů a diváci spatří notoricky známé lodičky s kovovými cvočky. Ve světě módy šlo na začátku 10. let o fenomén. Jenže dnes v roce 2025 jsou reakce rozporuplné.
„Rockstud v roce 2025? Ne, díky,“ píší fanoušci. Jiní tvrdí: „Ikona nemůže zestárnout.“
Na Instagramu i TikToku se během několika hodin objevily tisíce komentářů. Jedni tvrdí, že Miranda by po tak dlouhé době rozhodně šla s dobou a zvolila jiný styl. Druzí připomínají, že síla postavy spočívá právě v tom, že trend neurčuje, ale tvoří.
Stylistka a módní novinářka Julia Hobbs z Vogue k tomu říká: „Pokud existuje někdo, kdo dokáže vrátit do hry zapomenutý trend, je to Miranda Priestly.“ Podle ní je návrat ikonických kousků z 10. let součástí širšího trendu- móda se otáčí k období, které teprve začíná být považováno za vintage.
Symbol moci nebo krok zpět?
Rockstud nejsou jen boty. V době svého rozmachu byly symbolem nezávislosti, elegance a sebejistoty. A právě to může být důvod, proč si je Miranda obula. Není to retro, ale jasný signál: „Stále jsem tu a udávám tón.“
I tak ale řada fanoušků poukazuje na to, že filmový svět se proměnil. Diváci chtějí autenticitu, inovaci a méně nostalgie. Pokud se pokračování příběhu rozhodlo vyvolat emoce už v traileru, povedlo se to dokonale.
Proč o jedněch lodičkách mluví celý svět?
- Módní ikony mají velkou moc. Když si něco obuje Miranda Priestly, je to okamžitě komentováno.
- Rockstud lodičky mají historii, která je pro fanoušky módy nabitá emocemi.
- Nostalgie funguje. Mnozí vidí v botách připomínku éry, kdy první díl filmu změnil celý žánr módních komedií.
- Sociální sítě milují kontrast. Módní volba, která je na hraně, přitáhne dvojnásobnou pozornost.
Co nám to říká o pokračování filmu?
Pokud měl trailer naznačit, že druhý díl nebude jen nostalgický návrat, ale i odvážná hra s módní historií, podařilo se to. Červené lodičky jsou manifestem. A debata, která se kolem nich rozpoutala, dokazuje, že Miranda Priestly si své místo na módním trůnu drží stále pevně.