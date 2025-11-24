Pavel: Jednání v Ženevě přineslo více pozitivní atmosféry, pohledy se sjednocují
24. 11. 2025 – 17:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jednání v Ženevě mezi delegacemi Spojených států a Ukrajiny a za účasti Evropy o americkém plánu na ukončení války přinášejí mnohem více pozitivní atmosféry, pohledy se sjednocují.
Po dnešním jednání s polským protějškem Karolem Nawrockým v Praze to řekl prezident Petr Pavel. Plán podle něj musí respektovat mezinárodní normy a pravidla, neměl by vést k popření základních principů bezpečnostní architektury.
USA a Ukrajina v noci na dnešek ve společném prohlášení po jednání v Ženevě uvedly, že vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.
Pavel ocenil, že se jednání účastní Evropa, neboť se válka týká celoevropské bezpečnosti. Uvažovat o dosažení míru bez toho, aby se účastnily alespoň hlavní evropské státy, by podle něj bylo velice složité.
Jak bude plán nakonec vypadat podle české hlavy státu nelze nyní odhadnout. "Jsem přesvědčen o tom, že plán musí být nejenom realistický ve vztahu k tomu, jaká je situace na bojišti, ale musí také respektovat mezinárodní normy a pravidla," podotkl. "Rozhodně by neměl vést k tomu, že popře základní principy, na kterých stojí současná světová bezpečnostní architektura, především princip suverenity a teritoriální integrity," dodal.
Musí podle Pavla platit pravidlo, že oběť agrese nebude potrestaná více než její viník. Jakékoli vítězství Ruska by podle něj znamenalo bezpečnostní problém pro celou Evropu, protože by to nejen Moskvu, ale i další státy, které by mohly chtít Rusko následovat, utvrdilo v tom, že agrese se může vyplatit.
Nawrocki podotkl, že není pochyb o tom, že Rusko je agresorem a že je v zájmu evropských zemí dosáhnout míru. Přimět k tomu ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj může americký prezident Donald Trump, kterého Nawrocki v jeho úsilí podporuje.
Polsko podle Pavla hraje v podpoře Ukrajiny zásadní roli, má například větší kapacity pro vojenskou pomoc než Česko. Ocenil logistickou podporu severního souseda i kooperaci na výcviku ukrajinských vojáků na polském území. Země podle prezidenta spolupracují i ohledně poválečné rekonstrukce Ukrajiny.
Cesta k míru v případě tak rozsáhlého konfliktu není logicky přímočará a vyžaduje celou řadu složitých jednání, uvedl dnes na dotaz ČTK předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO). "USA se ukazují jako jediný světový hráč, který je cílevědomý a trpělivý na cestě k ukončení války, nastolení stability a zachování suverenity Ukrajiny," podotkl. Aktualizovaný plán podle něj jistě bude předmětem dalších citlivých jednání. "Zároveň je dobrou zprávou, že se snaha o dosažení míru nezastavila," dodal Vondráček.
Původně zveřejněný plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily USA, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600.000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800.000 v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, není v této chvíli zřejmé.