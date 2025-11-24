Dnes je pondělí 24. listopadu 2025., Svátek má Emílie
Kvůli dopravě hrozí díra v rozpočtu, možná nezbude na stavby

24. 11. 2025 – 18:28 | Ekonomika | Štěpán Bárta

V dopravním rozpočtu údajně chybí téměř padesát miliard. Havlíček tvrdí, že bez navýšení státního schodku se některé klíčové stavby mohou zastavit. Ministr Kupka oponuje: peníze se dají najít jinde.

Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka stojí dopravní rezort před největším rozpočtovým tlakem za poslední roky. Ve vysílání ČT prohlásil, že v návrhu ministerstva dopravy na příští rok chybí 48 miliard korun, přičemž podle něj jde o prostředky jak na stavby silnic a železnic, tak i na studentské slevy. Tvrdí, že situace má pouze dvě možná řešení: buď zvýšit plánovaný deficit, nebo přibrzdit výstavbu.

Havlíček: Buď větší schodek, nebo se zadrhne výstavba

Havlíček rozebral, kde podle něj finance chybí nejvíce. Uvedl: „Na ministerstvu chybí 48 miliard korun. Z toho 38 miliard se týká Státního fondu dopravní infrastruktury. Osm miliard je kryto evropskými fondy, ale nejsou na to projekty. Tři miliardy chtějí takzvaně na baráku, třeba na objednávky nových vlaků nebo slevy na studenty.“

Dodal také, že nejprve je nutné prověřit všechny ostatní kapitoly státního rozpočtu a hledat ušetřené prostředky tam. Pokud by se však podle něj nenalezly, zvýšení schodku se nevyhne. „Když to nenajdeme, nelze zastavit stavby, musí se například dokončit stavba dálnice D11,“ vysvětlil. Z jeho pohledu by tak vláda musela přijmout vyšší deficit, jinak by se strategické projekty zasekly.

Kupka: Peníze se najdou, vláda to zvládne

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ale situaci vidí jinak. Tvrdí, že současná vláda už jednou musela řešit podobný problém, když přebírala návrh rozpočtu od kabinetu Andreje Babiše. „Poradili bychom si s tím. Museli bychom sáhnout do nevyčerpaných zdrojů,“ uvedl.

Podle Kupky se každoročně objevují miliardy korun, které jednotlivá ministerstva nestihnou utratit. Právě z těchto takzvaných nespotřebovaných nároků by podle něj bylo možné dopravní výdaje pokrýt, aniž by se musel navyšovat schodek.

Europoslanec STAN Jan Farský dodal, že rozpočet je sice napjatý, ale situace je řešitelná. „Najděme ty peníze, kde jsou možnosti. Pak je možné přesunout stavby do dalšího roku,“ uvedl s tím, že i kdyby byla vláda pod tlakem, zvládla by to.

Koalice jedná, času není nazbyt

O tom, jak celou situaci vyřešit, má jednat koaliční rada ANO, SPD a Motoristů. Zástupce SPD Radim Fiala upozornil, že bez posílení investiční části rozpočtu čeká dopravu stagnace. „Jedna část jsou mandatorní výdaje, které se do rozpočtu musejí dát. Druhá věc jsou investiční výdaje, kde když nezvýšíme deficit, pan Kupka za dva roky řekne, že nestavíme,“ uvedl.

Rozpočet v demisi nyní počítá se schodkem 286 miliard korun. Podle Aleny Schillerové je však návrh podhodnocený o dalších téměř sto miliard. A kromě dopravy chybí finance také školství, zdravotnictví či zemědělství. Rozpočtový výbor bude mít v pondělí rozhodně o čem jednat.

Tagy:
doprava rozpočet deficit stavby infrastruktura
Zdroje:
Novinky.cz, ČT24
Štěpán Bárta
