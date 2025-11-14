Chtějí delfíni okouzlit samičky? Začali nosit klobouky na hlavě a vědci jsou v úžasu
14. 11. 2025 – 15:58 | Magazín | Žanet Ka
Na dně oceánu začal trend, který nemá obdoby. Samci delfínů využívají mořské houby jako ozdoby na hlavu, aby získali pozornost samic. Je to náhoda, hra, nebo dvoření? Podle vědců jde o fascinující kulturní chování, které odhaluje jemný a nečekaně poetický svět mořských savců.
V moři se skrývá více hravosti, než bychom čekali. A někdy stačí jediný okamžik pod hladinou, aby vědci znovu připomněli, jak pozoruhodně kulturní a vynalézaví mohou být delfíni. Na pobřeží západní Austrálie si samci delfína indo-pacifického začali nasazovat na hlavu mořské houby, jako by šlo o klobouky z podmořského butiku. Ne kvůli ochraně či lovu, ale kvůli romantice. Zdá se, že právě takto se snaží zapůsobit na samice.
Objev, který zveřejnil mezinárodní vědecký tým z University of Western Australia a dalších institucí, přináší fascinující vhled do světa delfíní komunikace a dvoření. Zvířata, která už dávno proslula svou inteligencí, nyní ukazují i něco, co připomíná smysl pro humor, kreativitu a především touhu po uznání.
Ukazuje se, že moře je plné gest, která by nás nenapadla ani v nejodvážnějších představách.
Když se z houby stává ozdoba
Vědci pozorovali chování skupiny samců delfínů, kteří plavali ke dnu, odtrhli mořskou houbu a s obdivuhodnou šikovností si ji nasadili na čelo. Takto ozdobení pak předváděli hravé pohyby, piruety i skoky, jako by se chlubili vlastním stylovým doplňkem. Záznamy naznačují, že nejde o běžné praktické chování, ale výhradně o předvádění v přítomnosti samic.
Samci nejsou v delfíní společnosti žádní začátečníci, pokud jde o kreativní strategie. Už dříve vědci popsali, že vytvářejí „spojenectví“ a společně se pokoušejí získat přízeň samic. Ale nošení mořských houbiček jako ozdob je novinka, která překvapila i zkušené etology.
Výzkumníci nevylučují, že jde o formu kulturního chování, tedy vzorce, které se předávají v rámci skupiny učením a napodobováním. A právě to z delfíní říše dělá svět, který se nápadně podobá našemu.
Humor, originalita a sociální status
Pozorování také ukazují, že mořské „klobouky“ nejsou jen zábava. Jde o chování, které vyžaduje dovednost, fyzickou zdatnost a schopnost improvizace, což může být pro samice signál: tento samec je chytrý, silný a stojí za pozornost. Je to podobné jako u zpěvných ptáků, kteří se předvádějí hlasem, nebo u jelenů, kteří bojují o právo na lásku. Delfíni si však vybrali jinou cestu. Jemnější, hravější, téměř uměleckou.
Tento rituál také ukazuje, že delfíni vnímají estetiku prostředí. Umějí využít předměty kolem sebe, aby komunikovali. A to už je znak pokročilé kulturní evoluce.
Delfíní svět je plný příběhů, který stále objevujeme
Tento „módní trend“ mezi delfíny je možná jen začátkem. Vědci se domnívají, že podobná chování mohou být mnohem častější, jen jsme je doposud neviděli. Delfíni žijí ve složitých sociálních strukturách, učí se jeden od druhého, vytvářejí aliance, používají nástroje a dokonce mají své vlastní lokální „dialekty“ pískání.
Tato nová studie je důkazem, že mořští savci žijí životy plné emocí, rivality, soutěžení, partnerství i touhy zapůsobit, které se podobají těm našim.