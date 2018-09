ČSSD korumpuje slevami. Naletíte na ně?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vyhledáváte slevové akce? Pak zapomeňte na Alberta, Billu, Kaufland, Lidl nebo Penny Market. Takové slevy jako sociální demokraté vám nenabídnou. U oranžových mají dokonce slevy stoprocentní.

Sociální demokracie udělala z komunálních voleb marketingovou výprodejní akci. Rozklikněte si třeba slevový leták její pražské buňky (zde) a užasnete.

Jízdné v městské hromadné dopravě za 0 Kč, desetiprocentní sleva na vodu, plyn a elektřinu, 0 Kč za 100 hodin parkování, 0 Kč poplatek za psa zodpovědného majitele, dotace 2500 Kč pro každé dítě na lyžařský výcvik a školu v přírodě a tak dál.

Je snad za dveřmi doba, v níž platí zásada každému podle jeho potřeb – tedy komunismus?

Miliarda sem, miliarda tam

"Zlevníme život všem Pražákům – jasně!" stojí na letáku sociálních demokratů. A nějaké slevy dáme nepochybně i všem Brňákům, všem Ostravákům a patrně také všem lidem v Horní Dolní.

Proč všem? Protože ani rodina milionáře přece nepohrdne dotací na školu v přírodě nebo drobnou slevou na elektřinu k vytápění zahradního bazénu. A sociální demokracie – ta se snaží uplatit každého. A protože z cizího krev neteče, na sliby prasknou především daně z vašich výdělků.

A to i na takové pitomosti, jakou je nulová taxa za psa – tentokrát výjimečně ne pro všechny, ale jen pro "zodpovědné pejskaře".

Copak vás ale pálí poplatky za vašeho chlupatého společníka? A vůbec – jak chtějí sociální demokraté odlišit zodpovědné majitele od nezodpovědných? Že by za vámi chodil strážník a sledoval, jestli sbíráte po svém chlupatém společníkovi hovínka, a uděloval vám trestné body?

(Mohlo by to fungovat třeba takto: Za jeden bobek dva trestné body, u velkých plemen až čtyři. Poté, co dosáhnete dvanácti bodů, budete platit poplatek.)

ČTĚTE TAKÉ: Neudržitelný sociální stát

A hromadná doprava zdarma? Pokud by ji sociální demokraté prosadili, stala by se Praha nejlidnatějším městem Evropy, kde takový sociální výdobytek mají.

Pro rozpočet města s desítkami tisíc obyvatel, v němž hromadnou dopravu zajišťují pouze autobusy, nemusí být MHD grátis kolosální problém. U milionové aglomerace však náklady na hromadnou dopravu stoupají nejen v absolutních číslech, ale také na hlavu. Praha by "socku" zadarmo pocítila výpadkem čtyři až pět miliard.

Ale co? Miliarda sem, miliarda tam. Oranžoví nejsou škrti, na drobné nehledí.

Marketingová politika

Sociální demokracie bývala stranou idejí a také idealistů. Prosazovala, anebo se snažila prosadit politikou preferující sociální práva, sociální soudržnost a pomoc sociálně slabým jedincům.

Našinec by tedy mohl očekávat, že její prioritou bude třeba výstavba sociálních bytů, školek, domů s pečovatelskou službou a hospiců. Kdepak. Parta z liďáku teď vyznává politiku dárků a slev pro všechny, přesněji – pro všechny voliče.

"První pilíř našeho programu je zlevňování života všem Pražákům," hlásá Jakub Landovský, lídr pražské kandidátky.

Pragmatické, to se nedá upřít. Každý hlas se přece počítá. A tak seřízneme náklady jak manažerům nadnárodních korporací, tak těm, kteří pracují za minimální mzdu, zdravým stejně jako dlouhodobě nemocným nebo invalidům.

Této strategii odpovídají propagační materiály sociálních demokratů, které připomínají akční letáky obchodních řetězců. Slevy rozepsané po procentech a druh po druhu – jako v krámě. Idejí prostý marketing.

Neměli by se sociální demokraté ucházet o to, aby je do své nabídky zařadil některý ze slevových portálů?

Nechci slevu zadarmo!

Mnohé slevy v obchodech představují pouze hru s čísly. Obdobné to je v případě sociální demokracie. S tohle partají neušetříte, peníze z vás jednou rukou vytahuje, druhou vám je vrací. Očekává za to vaši přízeň – váš hlas.

Leckterý z dříve narozených Čechů si ve volební kampani může vzpomenout na hlášku z povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna Exkurze do ZOO: "Nechci slevu zadarmo," pravil vychytrale profesor Zelí a položil na stůl stokorunu…

Patříte i vy mezi ty, kteří na takové slevy slyší?