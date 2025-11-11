"Co víc si může člověk přát?" Leoš Mareš zažil dojemné chvíle s dcerkou na StarDance
11. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný moderátor si připsal taneční vítězství před zraky rodiny.
Těžko si představit lepší první výlet do společnosti. Leoš Mareš tančil a na pardubickou show v rámci StarDance Tour ho přišla podpořit i manželka s malou dcerkou Alex.
Pro tříletou mladou dámu se jednalo o vůbec první kulturní akci v životě. A hned si ji nesmazatelně zapsala do paměti, protože viděla, jak táta vyhrál.
Sám Mareš svému vítězství pomalu nemohl uvěřit: „To byl sen, který jsme ani neměli. My jsme vzali tu nabídku, nebo já konkrétně teda, abych si tak nějak připomněl, že je skvělý prostě občas nevybočovat a nevyčnívat a pořád něco neorganizovat a nehlídat, že je super být jenom součástí nějakého týmu a vytvářet společný dílo, že budu jako jenom součást skupiny. A to se stalo. To mi dělalo strašnou radost,“ prozradil pro eXtra.cz.
„A to vítězství, já vlastně ani nevím, jak bych to hodnotil, protože já si strašně vážím toho momentu, že člověk vlastně dostal za tu svou píli a odhodlání jako odměnu, v normálním životě není samozřejmost,“ zářil.
Přítomnost malé dcerky navíc samozřejmě povýšila celý zážitek na úplně jinou úroveň: „Dostávám tolik lásky zpátky a radosti ve svým životě, že to je až neuvěřitelné. Cítím samozřejmě strašně moc radost a vděk i za to, že to viděla dcera, že ke mně běžela a říkala: Tatínku, tys to vyhrál. Ale to bylo ještě v době, kdy vlastně program byl úplně na začátku,“ uvedl.
„Já jsem se v tu chvíli cítil tak, že už v životě nic jiného nepotřebuji. A u dcery to byla ještě první kulturní akce v životě, takže navždy už to budeme mít spojené. A dokonce to máme díky tomu, že to bylo v televizi, že tam byly kamery zaznamenané, tak co víc si může člověk přát,“ neskrýval dojetí.