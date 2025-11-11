Dnes je úterý 11. listopadu 2025., Svátek má Martin
11. 11. 2025 – 14:03 | Magazín | BS

Neuvěříte, kolik jí je let! Návrhářka Vera Wang přišla v podprsence a internet explodoval
zdroj: Profimedia.cz
Věk téhle dámy by neodhadl ani ten nejotrlejší tipér.

Galavečer v New Yorku poctila svou přítomností úspěšná návrhářka Vera Wang. Přitahovala pozornost, však zvolila poměrně vyzývavý model s obřími rukávy a černou podrpsenkou.

Kdo ale tuhle dámu neznal, možná by odhadl její věk někam ke třiceti, možná čtyřiceti letům, pokud by se odhodlal k mimořádné drzosti.

Jenže to by pak musel sbírat čelist ze stolu, jelikož by se při takovém odhadu sekl o víc než polovinu. Pravda, na starších snímcích je věk znát trochu víc, na newyorském večeru jí to ale seklo opravdu mimořádně.

A onen věk? Podržte se. Vera Wang je stará 76 let.

Ne, nepřehlédli jste se. Ne, není to chyba, není to překlep. Jen nejspíš genetický jackpot, protože Vera prý nic moc zvláštního, aby si udržela mládí, nedělá.

„Nikdy jsem neměla potřebu dělat ze stárnutí vědu,“ uvedla v rozhovoru pro zahraniční noviny.

Za tajemství svého vzhledu označuje dělání práce, která ji baví, dost spánek a jeden koktejl s vodkou denně. Inspirujte se na vlastní nebezpečí.

