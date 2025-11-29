Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů
29. 11. 2025 – 11:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala kárnou žalobu na soudce vyškovského okresního soudu Pavla Vrchu.
Za neoprávněné nahlížení do spisů jiných soudních oddělení pro něj navrhuje roční snížení platu o 30 procent. ČTK to sdělil Vrcha, informaci potvrdilo ministerstvo. Úřad upozornil na mimořádně velký rozsah soudcova prohřešku - za čtvrt roku si podle něj prohlédl neanonymizované dokumenty z dvou stovek spisů osmi různých soudních senátů. Soudce se hájí tím, že kontroloval svou asistentku.
Vrcha podle žaloby od 5. října do 25. prosince loňského roku neoprávněně vstupoval do spisů v elektronickém informačním systému pro okresní soudy (ISAS). "Tímto jednáním podle kárné žaloby závažně porušil právní předpisy k ochraně osobních údajů i pravidla pro práci s informační technikou, čímž ohrozil důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů," uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
Vrchovu argumentaci, že kontroloval práci asistentky, kterou sdílel s místopředsedou vyškovského soudu Alešem Vylamem, Decroix odmítla. "Takové důvody nelze považovat za legitimní pro nahlížení do spisů, které mu nebyly přiděleny, a to ani podle předcházející judikatury kárného senátu Nejvyššího správního soudu. K nahlížení do dokumentů ve spisech ostatních senátů se pak JUDr. Vrcha nevyjádřil vůbec," uvedl úřad.
Ministerstvo se o Vrchově případu dozvědělo poté, co se na úřad v červnu obrátil právě Vylam, který tehdy zastupoval předsedu vyškovského soudu. Vylam upozornil na Vrchův soukromý web, kde soudce zveřejnil dokumenty, v nichž se negativně vyjadřoval o Vylamovi, jejich společné asistentce i bývalé předsedkyni soudu. Z Vrchových textů pak úřad pojal podezření, že některé z informací získal soudce nahlížením do ISAS. To se poté potvrdilo. Podle ministerstva tam zjistil skutečnosti, které pak využíval ve svých neúspěšných sporech s vedením soudu.
Vrcha ČTK sdělil, že sdílená asistentka pracovala pro senát místopředsedy soudu Vylama "v desítkách případů" i ve dnech, kdy měla podle rozvrhu práce pracovat pro něj. Zmínil také, že Vylam si s asistentkou tyká. Zkritizoval, že předsedkyně soudu mu následně asistentku odebrala a on musí sám bez asistenta řešit tu nejsložitější civilní agendu, což není možné bez práce o víkendech. Ohledně nahlížení do dokumentů dalších senátů uvedl, že souviselo s výkonem jeho soudcovské funkce. Kárná žaloba je podle něj odplatou za jeho předchozí kritiku ministerského odboru dohledu ve vztahu k Vylamovi.
Ministr spravedlnosti může podat kárnou žalobu proti soudci, státnímu zástupci a soudnímu exekutorovi. Decroix podala kárnou žalobu na jednoho soudce a jednoho exekutora, její předchůdce Pavel Blažek (ODS) kárně zažaloval jednoho soudce a čtyři soudní exekutory. Marie Benešová (za ANO) předtím podala kárné žaloby na šest soudců, tři státní zástupce a tři exekutory.
Kárné žaloby nyní v prvním stupni projednávají specializované senáty u vrchních soudů. Předsedkyně jednoho ze senátů Michaela Pařízková nedávno při rozhodování o jiné kárné žalobě apelovala na justiční činitele, aby si spory mezi kolegy na jednotlivých soudech řešili interně a neventilovali je ve veřejných kárných řízeních.