Megaslevy v Tescu: české domácnosti šílí, takhle levné ceny před Vánocemi nikdo nečekal
29. 11. 2025 – 11:15 | Zprávy | Anna Pecena
Tesco otevřelo Black Weeks a podle reakcí zákazníků to vypadá, že se letošní předvánoční lov na výhodné nákupy zvrhl v celorepublikovou horečku. Od 26. listopadu do 2. prosince padají ceny o desítky procent a někdy dokonce na polovinu.
Tesco spustilo svou předvánoční ofenzivu a jednotlivé položky z aktuálního letáku dokazují, že letošní Black Weeks nejsou jen marketingové povídání. Výrazné slevy, Clubcard akce i časově omezené výprodeje lákají zákazníky na produkty, které běžně stojí výrazně víc. Přinášíme přehled nejkřiklavějších hitů, které mohou během několika dnů mizet rychleji než cukroví ze stolu.
Nečekané ceny u potravin, které běžně zdražují
Už samotný začátek letáku ukazuje, že Tesco zjevně vsadilo na agresivní slevovou politiku. Banány za 21,90, tedy o 45 procent méně než obvykle, jsou v zimním období šokem. Podobně i tradiční české potraviny padají na ceny, které zákazníci nepamatují. Madeta trvanlivé mléko stojí 17,90 a kdo hledá kvalitní instantní kávu, může sáhnout po Jacobs Velvet za 149,90.
Výrazným tahákem je také maso. Vepřová pečeně bez kosti spadla z 148,90 na 89,90, což je snížení o 39 procent. Tohle je cenová kombinace, kterou většina domácností vítá s otevřenou náručí, zvlášť v době, kdy rodinné rozpočty pořádně tlačí inflace.
Zmínku si zaslouží i kuřecí prsa za 129,90 místo původních 219,90. V době před Vánocemi, kdy se doma peče a připravuje hostina, jde o vítané odlehčení pro každého, kdo počítá každou korunu.
Každodenní speciály: od piva po hygienu
Leták pokračuje výběrem jednodenních akcí, které střídají jednotlivé dny jako na běžícím pásu. Budvar 33 v plechu se prodává za 14,90, Pringles Chips stojí 39,90 a Relax džusy jen 19,90. Všechny tyto položky bývají běžně výrazně dražší, což vysvětluje, proč se regály mohou vyprazdňovat rychlostí blesku.
Kdo chce doplnit domácí zásoby hygieny, ocení pondělní akci: Listerine Cool Mint za 99,90 místo původních 199,90. Snížení o 50 procent je přesně ten typ slevy, na který zákazníci během Black Weeks čekají.
Pro milovníky sladkého je tu také Toffifee za 29,90, pravděpodobně jeden z nejrychleji mizících produktů celého týdne.
Vánoční atmosféra a výbava do domácnosti
Silným motivem akce je i výzdoba a domácí doplňky. Umělé stromečky, světýlka a dekorace vycházejí až o 30 procent levněji, což je ideální nabídka pro ty, kteří chtějí letos oživit vánoční atmosféru. A kdo stále váhá s nákupem dárku pro domácnost, může sáhnout po horkovzdušné fritéze s úsporou 25 procent.
Tesco tak jasně ukazuje, že letošní Black Weeks nejsou jen kosmetická sleva pro efekt. Tentokrát jde o dramatický cenový zásah, který může výrazně pomoci při předvánočních nákupech. A kdo přijde pozdě, ten nejspíš uvidí jen prázdné palety.